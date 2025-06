O que estou lendo: "Léxico Familiar", de Natalia Ginzburg, e "Cecilia, Antonio e Eu", de Rosane Tremea

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Ler quase ao mesmo tempo a versão original, em italiano, de Léxico Familiar, da escritora Natalia Ginzburg , e o recém-lançado Cecilia, Antonio e Eu, da colega Rosane Tremea , é uma coincidência no ano que marca os 150 anos de imigração italiana no Brasil .

A primeira obra, que está disponível no Brasil em tradução para o português, é um clássico da literatura italiana , embora seja um relato, literalmente, caseiro. Natalia descreve sua família, amigos, hábitos e especialmente o tal "léxico", ou seja, frases e palavras que em um ambiente íntimo adquirem significados diferentes do que teriam em outros ambientes.

Com seu Cecilia, Antonio e Eu, Rosane Tremea constrói com disciplina bem documentada a história dos avós que partiram da Itália por um tanto de necessidade e outro de sonho. Para ligar os vazios deixados pelos registros, tece a teia ficcional das emoções de seus antepassados, que também refletem as expectativas de hoje. Inclusive a de que os imigrantes do século 21 também encontrem seu lugar no mundo.