O que estou lendo: "Correr", de Drauzio Varella

Reprodução / Agencia RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Correr provavelmente não é a obra mais conhecida de Drauzio Varella, que tem no currículo o premiado Estação Carandiru, que até virou filme. Mas o livro pouco conhecido dele está na minha lista de leituras desde quando comecei a me aventurar no mundo da corrida. E só agora consegui lê-lo.

A coisa mais importante para falar sobre Correr é que não se trata de um livro só sobre a prática da corrida. A obra é, na verdade, uma combinação de autobiografia, reflexão social e crônica urbana, em que Drauzio compartilha como a corrida se tornou uma parte essencial de sua vida — tanto física quanto socialmente.

O autor conta sobre seu início tardio nessa prática, aos 50 anos, mostrando os desafios enfrentados e a motivação por trás dessa escolha. Ele correu maratonas, enfrentou lesões, correu em cidades diferentes e até dentro do presídio Carandiru, onde prestava atendimento médico voluntário.

O mais interessante de Correr é que todos esses relatos são intercalados com memórias pessoais de episódios marcantes da sua trajetória como médico e sua relação com o envelhecimento e a disciplina.

Essa é uma leitura para quem corre, mas também para quem busca entender como pequenos hábitos podem transformar a forma como nos relacionamos com a cidade em que vivemos, as pessoas com quem convivemos e, principalmente, com nós mesmos.

Capa do livro "Correr", de Drauzio Varella. Reprodução / Divulgação

"Correr", de Drauzio Varella