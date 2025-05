Poeta Paulo Henriques Britto é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Natural do Rio de Janeiro, Britto nasceu em 1951 e é um dos principais poetas do país.

Ele irá ocupar a vaga que pertencia à escritora Heloisa Teixeira — morta em março. As informações são do jornal O Globo.

Natural do Rio de Janeiro, Britto nasceu em 1951 e é um dos principais poetas do Brasil. Ele venceu diversos prêmios literários, como o Portugal Telecom (atual Oceanos) e o da Fundação Biblioteca Nacional. Também foi segundo ou terceiro lugar do Jabuti em três ocasiões.