O que estou lendo: "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves

Você com certeza conhece, ainda que minimamente, a história da escravidão no Brasil. Mas a forma como o romance Um Defeito de Cor a descreve traz uma dimensão totalmente fora da curva sobre o que passaram os escravizados no século 19.

O livro de Ana Maria Gonçalves conta a história de Kehinde, uma menina negra que veio da África para ser escravizada no Brasil. Ela narra em detalhes a sua captura aos oito anos, a viagem de navio (de embrulhar o estômago!) até aqui, a vida como escravizada, a conquista da carta de alforria e como ela se tornou uma empresária bem-sucedida, apesar de tudo o que passou.

Entre amores, desilusões, sofrimentos e rebeliões, descobrimos que Kehinde está revisitando as dores do passado porque está em busca de um filho perdido há décadas. A personagem principal foi inspirada na revolucionária Luísa Mahin, mãe do poeta e advogado abolicionista Luiz Gama.

Ao longo de 936 páginas, mergulhamos em elementos de religiosidade, língua e tradições africanas e afro-brasileiras — culturas historicamente marginalizadas e que ainda sofrem com preconceito.

A obra mostra como as estruturas de poder e preconceito construídas no passado ainda influenciam nosso presente. Ao abordar de forma tão profunda pautas de racismo, desigualdade de gênero e luta por identidade a partir do século 19, a autora nos convida a refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos no Brasil de hoje.

