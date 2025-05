O que estou lendo: "O Anjo Pornográfico", de Ruy Castro

Editora Ana Müller indica biografia de Nelson Rodrigues escrita por Ruy Castro. Reprodução / Agencia RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

A história de Nelson Rodrigues é tão interessante (e complicada) quanto a dos seus personagens. A vida do jornalista, escritor e dramaturgo é tema do livro O Anjo Pornográfico, escrito por Ruy Castro.

Eu já tinha lido a obra, publicada em 1992, mas fazia tempo que estava parada na minha estante, até que resolvi que era momento de ler de novo. E valeu: tive certeza que é a minha biografia preferida. Além da ótima narrativa de Ruy, que ouviu mais de uma centena de pessoas para escrever o livro, a história de Nelson vale cada uma das 464 páginas, que são também repletas de imagens da época.

Ao ler, conseguimos encontrar semelhanças entre personagens e cenários das obras de Nelson e do Aldeia Campista, bairro que não existe mais na zona norte do Rio onde ele viveu parte da infância, depois de a família se mudar do Recife para a então capital federal.

O livro mostra que já na infância Nelson se destacava pela habilidade com a escrita e pelos temas tratados. Em um trecho, Ruy conta que num concurso de redação em sala de aula, aos oito anos, Nelson impressionou a professora ao escrever sobre um homem que pegou no flagra a mulher o traindo. Depois, a matou. O episódio deixa claro que desde cedo ele já tinha interesse por temas como adultério, morte e sexo, obsessão que seguiu no resto de seus textos.

Para quem gosta de Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico ajuda a mergulhar ainda mais na obra desta polêmica figura, que disse frases repetidas até hoje, como "toda unanimidade é burra". Para quem não conhece, mas tem curiosidade, a biografia é um bom ponto de partida.

O Anjo Pornográfico foi vencedor de prêmios em 1993 e 1994. Em 2022, 30 anos após o lançamento da obra, foi publicada uma edição de aniversário.

Capa da edição de 30 anos do livro "O Anjo Pornográfico", de Ruy Castro. Reprodução / Divulgação

"O Anjo Pornográfico", de Ruy Castro