O que estou lendo: "Bravos Marinheiros", de Rudyard Kipling

Ramon Nunes indica "Bravos Marinheiros", de Rudyard Kipling. Reprodução / Agencia RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

A minha dica de leitura é leve, fácil e um bom passatempo. Estava buscando um novo livro de cabeceira para aqueles dias em que é bom largar o celular, mas sem compromisso em terminar a história. Deparei com um balcão de uma livraria com esse livro curto e com uma história que já virou peça de teatro e inspirou filmes no cinema.

Já conhecia o autor, então embarquei, com o perdão do trocadilho. Ainda estou embarcado em Bravos Marinheiros, uma obra de Rudyard Kipling, novelista e romancista britânico (nascido na Índia) do século 19. E não me arrependo.

Você deve conhecer outros best-sellers do mesmo escritor, como O Livro da Selva, que conta a história do menino-lobo Mowgli, e O Homem que Queria Ser Rei. Ele é famoso por essas obras, que narram a edificação do ser humano e a mudança na vida da fase infantil para a fase adulta.

Bravos Marinheiros não é diferente. É a história de um adolescente de 15 anos, filho de um milionário, que está viajando pelo mar em um transatlântico. Ele não é um primor de pessoa: é mimado e tem tudo ao seu alcance. Porém, um naufrágio e a necessidade de sobrevivência junto a outras pessoas (não se preocupe, não dei spoiler, o livro se desenrola muito mais depois disso) ensina respeito, amizade e caráter. É um livro que respira isso.

A edição da Temporalis, que custa R$ 54,90, pode ser encontrada por menos de R$ 30. É um livro de 208 páginas com uma história que mistura humor, aventura e diversos personagens de diferentes culturas e pensamentos. Um bom livro de cabeceira para quem gosta de aventuras no mar.

Capa de "Bravos Marinheiros", de Rudyard Kipling. Reprodução / Divulgação

"Bravos Marinheiros", de Rudyard Kipling