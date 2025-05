José Roberto de Castro Neves é o novo membro da Academia Brasileira de Letras

O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves foi eleito para a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras nesta quinta-feira (29). Ele vai ocupar o lugar de Marcos Vilaça, que morreu em março deste ano. As informações são do g1 .

Novo membro da ABL, Neves é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); mestre em Direito (LL.M.) pela Universidade de Cambridge; e doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ele também é professor de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica (PUC) e na Fundação Getúlio Vargas (FGV).