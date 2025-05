"As sociedades têm vários recursos para produzir o passado mais conveniente", diz o escritor Mia Couto

Confira a entrevista com Mia Couto

⁠A maioria das suas obras, assim como A Cegueira do Rio, parte de eventos reais. Pode-se considerar essa a sua forma de criação?

⁠É como criar outros mundos possíveis a partir de um factual?

⁠Em A Cegueira do Rio, a lógica do colonialismo é invertida, ao colocar os negros num lugar de poder intelectual. De que outras formas esse colonialismo prolongado pode ser revertido?

Uma temática de fundo presente em muitos dos seus livros são os conflitos, como em Terra Sonâmbula (1992) com a guerra civil do pós-independência. Essas situações parecem se repetir, como a crise política de 2024. Como é viver e escrever em meio a casos de violência?

O senhor participou da luta pela independência moçambicana ao lado da Frelimo (partido há 50 anos no poder). Quando percebeu a mudança no discurso? Houve um momento ou foi uma decepção gradual?

⁠A memória e os esquecimentos também são parte dos seus livros, como em O Mapeador das Ausências. É uma preocupação consciente, de lembrar como foi, ou poderia ter sido, ou é algo natural, que flui com a narrativa?

A língua portuguesa atravessa as culturas africanas num sentido redutor, uma vez que se impôs, mas é hoje parte dos países colonizados por Portugal. Como conciliar esse lugar de disputa?

A Fundação Fernando Leite Couto, que leva o nome do seu pai, é um espaço cultural aberto à comunidade em Maputo. Como surgiu a ideia de abrir a casa e com qual propósito?

