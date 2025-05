Escritora Agatha Christie recriada por IA "ministra curso" e especialistas e fãs reagem: "Ela não aprovaria esse tipo de exposição"

Curso oferece aulas ministradas por avatar de Agatha Christie, escritora britânica que morreu em 1976. Maestro BBC / Divulgação

Quase 50 anos após sua morte, Agatha Christie (1890-1976) está novamente entre nós — ou melhor, uma versão digital dela, criada por inteligência artificial (IA), que vem dando o que falar desde a sua primeira aparição.

O retorno da Rainha do Crime faz parte de um curso de escrita criativa lançado recentemente pela BBC Maestro. A formação promete entregar aos entusiastas da obra da escritora britânica uma experiência inédita (e, para alguns, questionável): aprender técnicas de criação de mistérios como se a própria Agatha Christie, que morreu em 1976, fosse quem ministra as aulas.

Com o auxílio da IA, a plataforma educacional desenvolveu um avatar que imita a aparência e a voz da autora. O processo envolveu a atriz Vivien Keene, que interpretou Agatha Christie durante as gravações das aulas. Depois desta primeira etapa, técnicos em efeitos visuais utilizaram a IA para transformar o rosto da atriz, dando a ela a aparência e a voz da escritora. A tecnologia empregada é conhecida como deepfake.

— Este papel foi diferente de qualquer outro em meus 44 anos de atuação — declarou Vivien ao jornal britânico The Guardian. — O processo exigiu que eu estudasse atentamente os poucos clipes existentes de Agatha, capturando seus maneirismos e expressões sutis.

Iniciativa chancelada pela família

Conforme divulgado pela BBC Maestro, as lições repassadas pelo avatar de Agatha Christie aos alunos também foram criadas com base em escritos originais da autora, além de declarações dadas por ela em entrevistas e outras aparições públicas. Estudiosos de sua obra, como Mark Aldridge, Michelle Kazmer, Gray Robert Brown e Jamie Bernthal-Hooker, participaram da formulação do conteúdo.

A iniciativa é chancelada pela família da escritora, que detém os direitos sobre a obra dela e se envolveu em todo o processo de concepção do curso. Ao Guardian, James Prichard, bisneto de Agatha Christie e CEO da Agatha Christie Limited, elogiou a forma como o projeto foi conduzido:

— A equipe extraiu de vários escritos uma extraordinária gama de suas visões e opiniões sobre como escrever, já que, através do curso, será possível aprender a criar um mistério magistral, nas próprias palavras de Agatha.

Porém, a premissa não empolgou os fãs tanto assim. Desde que o primeiro vídeo de divulgação do curso foi publicado, entusiastas da literatura de Agatha Christie vêm questionando a ética por trás do projeto. Afinal, até onde vai o respeito à memória da escritora?

Ausência de consentimento

Para o advogado Juliano Madalena, professor da Fundação Ministério Público, a questão central é a ausência de consentimento. Ainda que os detentores do espólio concordem, não há como saber se a própria Agatha Christie, que já morreu, também concordaria.

O advogado compara o curso com outra iniciativa de tecnologia similar: quando, em 2023, a imagem de Elis Regina foi recriada por inteligência artificial para estrelar um comercial de carros ao lado da filha, Maria Rita. Para ele, em ambos os casos, há um vácuo jurídico que precisa ser resolvido com urgência em razão do avanço da IA.

— Os herdeiros podem administrar a obra, não a imagem, a voz e o pensamento de um ente que já morreu. Nesses casos, acredito que há, além de um dilema ético, um dilema jurídico, porque a pessoa falecida não tem a possibilidade de consentir. Ninguém pode afirmar que, se vivas fossem, Elis Regina aceitaria fazer aquele comercial e Agatha Christie toparia dar esse curso — argumenta o advogado e professor.

Escritora se mantinha longe dos holofotes

Segundo a jornalista Ana Paula Laux, do canal Literatura Policial, quem conhece a biografia da escritora entende que a iniciativa de "revivê-la" por IA opõe-se à opção pessoal dela por se manter longe dos holofotes.

— Penso que ela não aprovaria esse tipo de exposição, e muitos fãs têm expressado o mesmo sentimento nas redes sociais. Ela sempre foi uma pessoa bastante reservada, raramente dava entrevistas e evitava aparecer em público. Para ela, o que realmente importava era ser lembrada pelas suas histórias, não pela sua imagem — defende.

A jornalista diz não acreditar que a iniciativa "manchará" a memória de Agatha entre seus leitores, dada a solidez da obra deixada por ela. Ainda assim, demonstra preocupação com o modo como o legado da autora será conduzido daqui para frente pelos herdeiros.

— A família tem o direito de decidir sobre o legado da Agatha Christie, isso faz parte da herança deixada por ela. Mas ter esse direito não garante que todas as escolhas sejam positivas — pondera. — Mesmo que a aula tenha sido baseada em anotações e no jeito de pensar dela, é importante lembrar que não é a própria Agatha Christie ali — frisa.

A questão autoral

Para Cristiano Max Pereira Pinheiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS e fundador da Rede Ibero-Americana Interdisciplinar de Pesquisa em Economia Criativa, o esclarecimento de que não se trata de Agatha Christie é um tópico fundamental para que o projeto se desenvolva de maneira ética.

O pesquisador diz ser imprescindível que toda a pessoa que decida realizar o curso tenha fácil acesso às informações sobre a tecnologia que foi empregada em sua concepção para que fique claro que não se trata de uma aula com Agatha Christie, mas com um avatar recriado por inteligência artificial.

E ainda que o conteúdo seja baseado em escritos da Rainha do Crime, no entendimento do especialista, não é possível atribuir à escritora a autoria do que é apresentado nas aulas.

— O que os pesquisadores formulam não é um ativo criativo da autora, é um produto da percepção deles, que se baseia no pensamento dela. Do mesmo modo, ter uma aula com um avatar da Agatha Christie não é a mesma coisa que ter uma aula com a Agatha Christie. É importante que a plataforma responsável pelo curso garanta que as pessoas tenham plena consciência disso — diz.

Sem precedentes jurídicos

O professor da FMP Juliano Madalena também acende o alerta sobre a autenticidade do conteúdo programático do curso e diz se tratar de uma situação sem precedentes jurídicos.

Segundo ele, o ramo do direito autoral está familiarizado com o lançamento de obras póstumas, quando escritos originais de um determinado autor são reunidos e publicados pelos herdeiros após a morte dele. Contudo, neste caso, o que está sendo tornado público não é fiel aos escritos de Agatha Christie: trata-se de uma formulação que, além de nova, está sendo apresentada em formato totalmente distinto do que foi inicialmente pensado pela autora ao registrar seus insights literários.

Por isso, para o advogado, o curso pode se vender como "inspirado" no pensamento de Agatha Christie, mas não pode ter a autoria atribuída a ela:

— É juridicamente impossível conferir a autoria de uma obra formulada no presente para um autor que viveu no passado. Ou seja, não tem como dizer que Agatha Christie planejou o conteúdo de um curso que foi criado 50 anos após sua morte. Ainda que esse conteúdo seja baseado no pensamento dela, trata-se de uma obra nova.

Ao portal britânico Telegraph, James Prichard, bisneto de Agatha Christie que é CEO da Agatha Christie Limited, demonstrou compreender as discussões éticas que o projeto tem levantado, mas defendeu a iniciativa.

— Eu estaria mentindo se dissesse que não há preocupações, mas acredito e espero que isso seja usar a IA de forma útil e ética. E acredito que o que estamos transmitindo aqui, em termos de mensagem, é mais bem apresentado e alcançará mais pessoas se apresentado "por ela".

Necessidade de regulamentação

Para o jurista Juliano Madalena, com a crescente disseminação da inteligência artificial, torna-se urgente a regulamentação dos usos desta tecnologia, inclusive postumamente. Segundo ele, a pauta vem mobilizando diferentes sociedades pelo mundo, entre elas a brasileira.

O projeto de reformulação do Código Civil Brasileiro, que está em tramitação no Senado Federal, discorre sobre a manipulação da figura de pessoas falecidas por meio de inteligência artificial. Entre as cláusulas em discussão está a necessidade de uma autorização prévia, dada ainda em vida pelo indivíduo, permitindo que sua imagem e voz sejam recriadas por IA após a morte.

Cristiano Max Pereira Pinheiro concorda que regulamentar a IA é o caminho mais acertado, porque, em seu entendimento, esse tipo de uso veio para ficar.