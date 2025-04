Sandra Ling une poesia e artes visuais no livro "sempre é outra superfície" 

No posfácio, o poeta, tradutor e ensaísta Guilherme Gontijo Flores destaca: "Ao longo dessa leva de páginas instáveis, a transição contínua de uma coisa em outras, sem estancamento temporal ou corte claro, é a marca tanto das imagens quanto da textualidade; de modo que, no limite, o texto vira imagem e a imagem vira texto ".

Trajetória de Sandra Ling

Nos anos 1990, aprimorou seus estudos em pintura com Dinah James no Pacific Art League of Palo Alto , na Califórnia, e estudou Desenho e História da Arte na Universidade Stanford .

Sandra é cofundadora do Instituto Ling, em Porto Alegre, ao lado do marido William Ling. Integra o conselho do Instituto e, juntamente com a curadora Laura Cogo, é responsável pela galeria de arte do espaço.