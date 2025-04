O que estou lendo: "Se a Cidade Fosse Nossa", de Joice Berth

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

E se tivéssemos a chance de repensar os espaços que ocupamos nas cidades? É a partir de Se a Cidade Fosse Nossa que a escritora brasileira Joice Berth nos convida para refletir sobre as hostilidades que vivenciamos nos centros urbanos no dia a dia.

A obra, de 288 páginas, apresenta as origens dos racismos, falocentrismos e opressões. Com isso, ela nos questiona: e se a cidade fosse negra? Por que as pessoas negras estão às margens das áreas urbanas? Causa e consequência de todo o processo histórico e violento do Brasil.