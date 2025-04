O que estou lendo: "Laços", de Domenico Starnone

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Uma trama familiar intrigante, costurada com relatos pela percepção de cada um dos personagens envolvidos faz do livro Laços, do italiano Domenico Starnone, um grande acolchoado (ou remendo) do que podem se transformar as dinâmicas de uma casa.

Laços é um livro breve, tem 144 páginas, mas suficiente para uma história envolvente — às vezes, até incômoda. O romance fala sobre um contexto familiar que se constrói, basicamente, a partir de um casamento em ruínas.

O desalinhamento do casal acontece depois que uma das partes escolhe viver uma vida extraconjugal, argumentando respeitar o seu desejo; porém, sem comunicar com clareza ou sem que o laço do casamento seja desatado por completo.

O mal-estar que então se senta em casa gera uma série de conflitos e rupturas, com consequências não só para o casal envolvido, mas para o clã que se forma junto aos filhos.

Narrado pela perspectiva de cada um — primeiro pela esposa, depois pelo marido e finalmente pelos filhos —, o enredo bordado sob múltiplos olhares dá a amplitude de como cada parte experiencia a desordem conjugal e da bagunça emocional que a situação gera a todos.

Outro elemento, agora de bastidor, faz de Laços uma leitura ainda mais instigante. Seu autor, Domenico Starnone, foi apontado como companheiro ou mesmo um pseudônimo da também italiana e referência literária Elena Ferrante. Boataria ou não, Laços é magnético não só pela história em si, mas pelos mistérios que o envolvem.

Capa de "Laços", de Domenico Starnone. Reprodução / Divulgação

"Laços", de Domenico Starnone