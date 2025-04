O que estou lendo: "Adriano — Meu Medo Maior", de Adriano Imperador e Ulisses Neto

Reprodução / Agencia RBS

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Adriano: Meu Medo Maior, biografia do ex-centroavante da Seleção Brasileira que também teve passagens marcantes por Flamengo e Inter de Milão, traz detalhes da infância, da carreira de jogador — dos gramados da Vila Cruzeiro até virar o Imperador de Milão — e do atual momento, em que ele cumpre compromissos comerciais com empresas ligadas ao futebol e "bebe todos os dias", mas "não é alcoólatra", segundo o texto.

Gosto muito de biografias, mas essa me chamou muito a atenção pela forma como o jornalista Ulisses Neto escreve — ele assina o livro em coautoria com Adriano.

Ao ler, conseguimos mergulhar no contexto e nos sentir companheiros de Adriano, ouvindo e compartilhando suas histórias em uma mesa de bar, bebendo o drinque preferido (uísque com guaraná zero) e jogando dominó.

O ex-jogador é muito querido pela maioria de seus companheiros e superou uma série de batalhas diferentes do normal para conseguir chegar ao time profissional do Flamengo.

Nas conversas, descobrimos que a maneira como Adriano Imperador jogava, seja no campinho do time do seu pai ou no Maracanã, e como ele leva a vida têm uma explicação mais complexa.

Uma explicação que não é exatamente o senso comum para um garoto da periferia carioca.

Capa do livro "Adriano — Meu Medo Maior", de Adriano Imperador e Ulisses Neto. Reprodução / Divulgação

