Com foco na descentralização e no público jovem, Feira do Livro da Restinga realiza primeira edição

Desde 1955, a Feira do Livro de Porto Alegre ocupa a Praça da Alfândega, na região central da cidade. Agora, o tradicional evento inspira uma iniciativa no extremo sul da Capital.

Desta quinta-feira (10) até sábado (12), a 1ª Feira do Livro da Restinga será realizada na Avenida Macedônia, próximo ao Centro de Comunidade Restinga (Cecores), das 9h às 19h. O evento é gratuito e derivado da Feira do Livro de Porto Alegre, sendo também organizado pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), com suporte do Ponto de Cultura Africanidades.

A primeira edição conta com recursos da própria CRL e apoio de parceiros, como a Secretaria Municipal da Cultura, o Cecores, a Colombo Eventos e a RL Net.

Jessé Oliveira será o patrono

Jessé Oliveira, o patrono da Feira do Livro da Restinga, é professor, diretor de teatro e gestor cultural. Duda Fortes / Agencia RBS

Nos três dias, haverá contações de histórias, encontros de estudantes com escritores — com nomes como Caio Riter, Lilian Rocha e Nathy MC Poeta Desperta —, atrações musicais da região, apresentações de teatro e ampla seleção de livros com descontos.

A feira ocorrerá mesmo em caso de chuva: duas coberturas de lonas abrigarão as atividades e os estandes de 12 associados da CRL.

Assim como a edição principal, a primeira Feira na Restinga também contará com patrono. Para a estreia do evento, o homenageado é Jessé Oliveira. Professor, diretor de teatro, gestor cultural e fundador do Grupo Caixa-Preta (pioneiro do teatro negro no Rio Grande do Sul), ele dirigiu mais de 40 espetáculos em sua trajetória e se notabilizou como um grande defensor da cultura negra.

Desde que foi escolhido patrono, ele tem refletido sobre a Restinga como um bairro que lê e consome cultura e arte em suas múltiplas manifestações.

— Me sinto muito honrado em ser o patrono desta primeira edição da Feira do Livro da Restinga, não só por tudo que representa para a comunidade, mas também pelo indicativo de integração com a cidade pelo livro e pela leitura — celebra Jessé. — Que bom que a Câmara do Livro teve esta sensibilidade. Que se torne parte do calendário.

Projeto foi bem recebido

Conforme Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, o projeto de descentralizar a Feira vinha amadurecendo nos últimos anos. Tanto que a edição da Restinga estava prevista para maio de 2024, mas foi adiada por conta da enchente. A ideia, como acrescenta Ledur, é levar um pedaço do evento para comunidades mais distantes, que não costumam ter tanto contato com a Feira por questões logísticas e de custo.

Com mais de 62 mil habitantes, a Restinga foi escolhida pelo tamanho e relevância. O projeto foi bem recebido por movimentos culturais do bairro. De acordo com Ledur, o objetivo inicial era que essa versão da Feira fosse itinerante, incluindo futuramente outros bairros da Capital. Porém, o interesse da comunidade da Restinga está sendo tão grande que, possivelmente, o evento pode se repetir por ali.

— Não temos isso determinado, mas a ideia era sempre pegar um pedacinho da Feira do Livro de Porto Alegre e levar para cada bairro mais distante do Centro, dando oportunidade para todo mundo. Plantar essa sementinha do conhecimento que vem pelo livro, principalmente nos mais jovens — destaca Ledur.

Propósito do evento

Aliás, a programação da Feira da Restinga tem foco no público jovem, com atividades e encontros com escritores direcionados aos estudantes — especialmente nos dois primeiros dias de evento.

— Acredito que os jovens que vão à Feira serão, posteriormente, os professores ou agentes de transformação no futuro. Esse é o legado que a gente quer deixar: a importância da cultura para esse público — afirma Ledur. — Então, levar esse evento à comunidade, que muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento, é o grande propósito desta feira.

Programação da 1ª Feira do Livro da Restinga

Quinta-feira (10)

9h às 9h50min - Encontro de Milene Barazzetti com alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental

Encontro de Milene Barazzetti com alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 10h às 10h30min - Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis

Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis 10h40h às 11h30min – Encontro de Antônio Schimeneck com alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Encontro de Antônio Schimeneck com alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental 11h45min às 12h30min – Solenidade de abertura

Solenidade de abertura 14h às 14h50min - Encontro de Lilian Rocha com alunos do Ensino Médio

Encontro de Lilian Rocha com alunos do Ensino Médio 15h às 15h30min - Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis

Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis 15h40min às 16h30min – Encontro de Cláudio Levitan com alunos do 4º a 6º ano do Ensino Fundamental

Encontro de Cláudio Levitan com alunos do 4º a 6º ano do Ensino Fundamental 17h às 18h - Linguagem na Periferia: Nossa Herança, com os professores José Rivair Macedo, Helena Bonetto e Iosvaldyr Carvalho Bittencourt Júnior. Mediação: José Ventura. Promoção: Ponto de Cultura Africanidade

Sexta-feira (11)

9h às 9h50min - Encontro de Nathy MC Poeta Desperta com alunos do Ensino Médio

Encontro de Nathy MC Poeta Desperta com alunos do Ensino Médio 10h às 10h30min – Contação de histórias com Bárbara Catarina e Flávia Manera para alunos de escolas infantis

Contação de histórias com Bárbara Catarina e Flávia Manera para alunos de escolas infantis 10h40min às 11h30min - Encontro de Cláudia Presser Sepé com alunos do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental

- Encontro de Cláudia Presser Sepé com alunos do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental 14h às 14h50min - Encontro de Gláucia de Souza com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Encontro de Gláucia de Souza com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 15h às 15h30min - Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis

Contação de histórias com Bárbara Catarina para alunos de escolas infantis 15h40min às 16h30min - Encontro de Caio Riter para alunos do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental

Encontro de Caio Riter para alunos do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental 17 às 18h - Linguagem e Oralidade na Produção de Identidade e Memória em Territórios como a Restinga, com Carla Simone Rodeghero, Thais Teixeira da Silva, Mestre Geraldo do Cavaco e Eunice Mariano. Mediação: Neila Prestes. Promoção: Ponto de Cultura Africanidade

Linguagem e Oralidade na Produção de Identidade e Memória em Territórios como a Restinga, com Carla Simone Rodeghero, Thais Teixeira da Silva, Mestre Geraldo do Cavaco e Eunice Mariano. Mediação: Neila Prestes. Promoção: Ponto de Cultura Africanidade 18 às 19h – Deco (voz e violão).

Sábado (12)