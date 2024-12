Dalton Trevisan, um dos maiores escritores do Brasil, morre aos 99 anos 

Dalton levava vida reclusa na capital paranaense. Reprodução / Divulgação

O escritor Dalton Trevisan, morreu nesta segunda-feira (9), aos 99 anos, na capital paranaense. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná em um comunicado e também pela família em uma publicação de rede social. A causa da morte não foi informada. A informação é do G1.

O velório será aberto ao público, atendendo a um desejo do escritor. Nascido em Curitiba, em 14 de junho de 1925, Dalton Trevisan começou a carreira literária com a novela "Sonata ao Luar" e ganhou destaque nacional com "Novelas nada exemplares".

Sua obra é conhecida por retratar o cotidiano de forma concisa e popular, explorando as tramas psicológicas e os costumes urbanos.

Trevisan recebeu vários prêmios importantes, incluindo o Jabuti e o Camões — os mais importantes para autores em língua portuguesa. No comunicado oficial do prêmio Camões, a organização divulgou que não havia conseguido contato com Dalton Trevisan para avisá-lo da homenagem.

Vida reclusa

Dalton era avesso a entrevistas desde os anos 1970 e levava uma vida reclusa na capital paranaense — poucas pessoas tinham acesso a ele. Em 2021, o escritor deixou de morar na casa que se tornou ponto turístico para interessados em literatura, na esquina das ruas Ubaldino do Amaral e Amintas de Barros, no Alto da Glória.

A saída do local se deu por questões de segurança e também de saúde. Desde então, o contista morava em um apartamento, no centro de Curitiba.