Conheça 10 livros de Gabriel García Márquez que todo mundo deveria ler 

Livros famosos do autor Gabriel García Márquez. Editora Record / Divulgação

Gabriel García Márquez (1927 - 2014), ou Gabo, foi um jornalista e escritor colombiano que usou as palavras para criar histórias no âmbito do chamado realismo mágico, ambientadas no contexto da América Latina.

Em 1982, ganhou o prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. O seu Magnum Opus, Cem Anos de Solidão, foi adaptado para série da Netflix esse ano.

10 livros e contos de Gabo

Zero Hora listou 10 livros e contos que todos deveriam conhecer de Gabo.

Gabriel Garcia Márquez. YURI CORTEZ / AFP

1. Cem Anos de Solidão (1967)

História que elevou Gabo ao conhecimento do público. O romance acompanha a trajetória de gerações da família Buendía, no universo do fictício vilarejo de Macondo.

O livro é considerado uma enciclopédia do imaginário, trazendo o realismo mágico para as páginas, consagrando o colombiano como um dos maiores autores da história.

2. O Amor em Tempos do Cólera (1985)

No romance, um casal de apaixonados enfrenta a oposição do pai da moça, um coronel. Ele envia a filha para uma viagem ao interior durante um ano, a fim de impedir o casamento dos jovens.

A obra é baseada na história dos pais do autor. Além disso, usou eventos reais, como a epidemia de cólera no século 19 e o naufrágio do galeão espanhol San Jose, carregado de jóias, para agregar em sua contextualização.

3. Crônica de uma Morte Anunciada (1981)

Em Crônica de uma Morte Anunciada, Gabo descreve os últimos momentos de Santiago Nasar. Usando do rigor jornalístico, o escritor conta a história apresentando relatos de testemunhas que estiveram próximas ao personagem no último dia de sua vida.

4. Em Agosto Nos Vemos (2024)

Lançado postumamente em 2024, 10 anos após sua morte, a obra, ainda que inacabada, foi traduzida com a autorização da família do autor. No romance, Ana Magdalena Bach redescobre a própria sexualidade depois dos 40 anos.

Uma vez por ano, a mulher visita o túmulo da mãe e se permite ter casos com desconhecidos.

5. O Outono do Patriarca (1975)

É a primeira publicação de García Márquez após o sucesso de Cem Anos de Solidão (1967). O autor reflete sobre o autoritarismo na América Latina através dos delírios de um ditador.

6. O General em Seu Labirinto (1989)

Em O General em Seu Labirinto, Gabo conta a história de Bolívar, um general que sonhou com a América Latina livre e unificada durante a vida. Em seu leito de morte, dominado pela tuberculose, ele delira e relembra de amigos e inimigos.

7. Ninguém Escreve ao Coronel (1961)

De apenas 96 páginas, é considerado um célebre livro de Gabo e guarda um de seus personagens mais cativantes da literatura hispano-americana do século 20.

Na obra, um general reformado luta para sobreviver a uma cidade hostil com a companhia de sua esposa asmática e memórias do falecido filho.

8. Doze Contos Peregrinos (1993)

Uma coletânea de 12 histórias do mestre do realismo mágico unidas em um livro com 256 páginas. As cidades de Barcelona, Genebra, Roma e Paris são escolhidas como os ambientes dos contos sobre amor e poder.

9. Do Amor e Outros Demônios (1995)

Ambientada na Colômbia quando ainda era colônia da Espanha, a obra retrata uma história de amor rodeada de mistério e feitiçaria no período da Inquisição. A ficção relata o drama de uma jovem e um padre.

10. Relato de um Náufrago (1970)

A obra é baseada em uma história real. O sobrevivente de um naufrágio, Luís Alexandre Velasco, contou sua versão para o então repórter Gabriel García Márquez. Ele ficou 10 dias à deriva no mar após tempestade violenta e foi socorrido por autoridades.

Com o relato, o autor descobriu que o naufrágio não havia sido um acidente. Na verdade, a embarcação levava contrabandos e, com a força dos ventos, a carga soltou-se no mar e arrastou os oito marinheiros.