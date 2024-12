Morreu, nesta segunda-feira (9), aos 99 anos, o escritor paranaense Dalton Trevisan . Apelidado de Vampiro de Curitiba, ele era considerado um dos maiores contistas contemporâneo do Brasil. Trevisan recebeu o Prêmio Camões em 2012 e venceu prêmios como Jabuti, Machado de Assis, APCA, prêmio da Biblioteca Nacional e Oceanos.

Entre os anos de 1945 e 2023, o escritor publicou cerca de 50 obras . Em 1959, alcançou repercussão nacional com a publicação de Novelas Nada Exemplares , livro que reunia toda sua produção literária até então e lhe rendeu o Prêmio Jabuti , da Câmara Brasileira do Livro.

O Vampiro de Curitiba foi publicado em 1965 e é a origem do apelido pelo qual ele era conhecido, em razão de seu comportamento recluso e de sua aversão às entrevistas. O livro é uma coletânea de contos ambientados na capital paranaense, com muito suspense e mistérios.

Três obras do autor foram relançadas pela editora Record em junho de 2024: Cemitério de Elefantes , Macho não Ganha Flor e Contos Eróticos .

Em 2025, ano de seu centenário, a Todavia vai publicar a obra de Trevisan, além de uma nova antologia de contos. Organizado por Felipe Hirsh e Caetano Galindo, o livro será lançado em junho do ano que vem e ainda não tem título definido.

Trevisan morreu em casa. De acordo com sua agente, informações sobre a causa da morte e o velório não foram divulgadas para manter a privacidade do escritor.

Vida e prêmios

Formado pela Universidade Federal do Paraná em Direito, ele abandonou a profissão após sete anos e passou a trabalhar na fábrica de vidros da família.

Além de 1959, com Novelas Nada Exemplares, o autor ganhou o Prêmio Jabuti outras três vezes ao longo da carreira: em 1965, 1995 e 2011. Em 2012, foi eleito por unanimidade vencedor do Prêmio Camões. No mesmo ano, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras.