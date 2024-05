A influenciadora Courtney Henning Novak viralizou nas redes sociais no último final de semana, após publicar um vídeo comentando o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ela, que está realizando o desafio para o TikTok, no qual deve ler um clássico de cada país, se mostrou encantada com a obra brasileira. O vídeo já soma mais de 700 mil visualizações.