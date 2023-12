Foram divulgados na noite desta terça-feira (5) os vencedores da 65ª edição do Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios literários em língua portuguesa. Na categoria romance literário, o consagrado foi o escritor, biógrafo e jornalista Ruy Castro, com o livro Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado (Companhia das Letras).