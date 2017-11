André Feltes / Especial

Sessões de autógrafos

Obra recupera Jean-Claude Bernardet

Com sessão de autógrafos às 17h30min desta quinta (2), na Praça da Alfândega, Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema Brasileiro (Paco Editorial, 288 páginas, R$ 34) é o primeiro livro que a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) apresenta sobre nomes de referência no pensamento cinematográfico do país. No caso, sobre Jean-Claude Bernardet, autor de Brasil em Tempo de Cinema (1967) e Cineastas e Imagens do Povo (1985).

O volume reúne 15 ensaios, de cineastas como Cacá Diegues, Tata Amaral e Kiko Goifman, e críticos e pesquisadores como Lúcia Nagib, Luiz Zanin e Mateus Araújo. Heterogêneo, mistura depoimentos pessoais de quem trabalhou com o homenageado com análises de suas ideias. A organização é de Ivonete Pinto e Orlando Margarido.

No próximo dia 11, na Praça de Autógrafos, os críticos gaúchos da associação autografarão Documentário Brasileiro: 100 Filmes Essenciais (Letramento, 352 páginas, R$ 79,90), livro que compila artigos curtos sobre títulos nacionais de destaque.

Paulo Ribeiro - O Transgressor

Editora Kotter, 228 páginas, R$ 34,90

O escritor Paulo Ribeiro autografa nesta quinta, às 18h30min, seu 18º livro, a coletânea de contos O Transgressor. São cinco histórias curtas centradas em personagens fora das normas, transgressores e isolados. Cacambo, a primeira narrativa, trata das memórias do personagem título, imbricadas com a história social e cultural do Brasil (o Cacambo de Ribeiro é um Cândido às avessas, e seu apelido é dado por uma professora admiradora de Voltaire). Lazarus é o retrato de um pintor obcecado pelo pessimismo de Schopenhauer. Os Pássaros de Ícaro narra a queda em uma comunidade serrana do próprio Ícaro, o voador mitológico derrubado não pelo sol, mas por uma tempestade de neve. As Mãos Trêmulas do Aeiou reconta duas poderosas nevascas e seus efeitos nos habitantes de uma comunidade do interior. E, finalmente, em Os Cabelos de Dalila, um marido sentado ao lado da companheira na cama recupera as duas décadas turbulentas que viveram juntos.

Outras atrações

Apresentação da patrona Valesca de Assis

15h

O Conselho dos Patronos reúne os patronos de feiras anteriores e escritores que já foram indicados à homenagem para dar as boas-vindas à patrona Valesca de Assis. No Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223).

Bate-papo com Reinaldo José Lopes, autor de 1499: o Brasil Antes de Cabral

16h30min

O jornalista Reinaldo José Lopes fala sobre os mitos e equívocos no imaginário brasileiro sobre a forma como viviam os índios no nosso território antes da chegada dos europeus. No Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223). Com mediação de José Francisco Botelho.

Sarau das Gurias

17h

As escritoras Cláudia Tajes, Cíntia Moscovich, Jane Tutikian e Marcia Ivana de Lima conversam com a atriz Vika Schabbach e a cantora Loma sobre as mulheres na literatura, no teatro, na música. No Tenda de Pasárgada.

Debate sobre Macunaíma

18h

Em uma mesa, os professores da UFRGS Luis Augusto Fischer, Homero Vizeu Araújo e Carlos Augusto Bonifácio Leite discutem o personagem Macunaíma, de Mário de Andrade, sua presença no imaginário popular e sua relação com a formação do Brasil no litoral e no sertão.

Expresso 25

18h30 e 19h30