O primeiro final de semana da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre terá uma ampla programação para toda família, com teatro, contação de histórias, sarau, dança e talk show. Quem for até a Praça da Alfândega vai perceber também que o protagonista do evento é acessível a todos os bolsos. Engana-se quem acha que sai caro mergulhar no mundo dos livros ou que os melhores preços são restritos ao final da feira. No segundo dia do evento, o Diário Gaúcho garimpou, com a ajuda dos livreiros, títulos por até R$ 10. E não é preciso circular muito pelas bancas pra achar opções de todos os estilos por valores que não pesam no bolso.