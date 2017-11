Movimento intenso na Feira durante o feriado Fernando Gomes / Agencia RBS

A tarde de sol foi convidativa para um passeio pela Praça da Alfândega nesta quinta-feira (2), no feriado de Finados, quando um bom público circulou pela 63ª Feira do Livro. Foi apenas o segundo dia do megaevento, que vai até dia 19, mas livreiros ouvidos pela reportagem se disseram otimistas quanto à edição deste ano. A perspectiva dos vendedores entrevistados é igualar ou superar as vendas do ano passado, quando houve uma retração de 19% no número de títulos comercializados em relação a 2015.

— No início da tarde, o movimento estava fraco, a expectativa é de que seria maior. Mas agora, no meio da tarde, está melhorando – disse Roger Barcelos Moreira, da banca da Livraria Cervo. – A maioria procura por lançamentos em diversas áreas, biografias e alguma coisa dos clássicos. Para o público infantojuvenil, estão saindo bastante os livros de youtubers.

O fenômeno das estrelas com canais de vídeo populares também foi verificado nas bancas da área infantojuvenil. Nair Alves Barbosa, da Pró-Cultura, considerou o movimento satisfatório desde a manhã:

– Na área infantil, as pessoas não costumam ficar só olhando, pois os pais não deixam de dar um livro para uma criança.

Um começo devagar mas dentro da expectativa

Os livreiros entrevistados disseram estar praticando descontos de até 20%, mas nos balaios de saldos a redução pode ser ainda maior. Gustavo Hickmann, da banca da Letras e Cia., avalia que as vendas estão dentro da expectativa porque, segundo ele, a Feira “começa devagarinho e vai crescendo” com o passar dos dias. Ele lembra que muitos consumidores esperam receber o salário antes de ir às compras.

— Quem era pago no iniciozinho do mês era o funcionalismo, que agora está recebendo picadinho. Então, a primeira parcela vai para outros gastos. Mas quem gosta muito de um livro, principalmente nos saldos, acaba comprando logo porque no final os bons títulos em promoção vão acabando.

Na Letras e Cia., uma surpresa foi a boa saída do livro A Arte de Ser Infeliz – Desarmando Armadilhas Emocionais, lançamento independente do psiquiatra Nelio Tombini, que realizou na quinta uma palestra no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo e depois recebeu na Praça de Autógrafos uma longa fila de leitores. Ele contabiliza aproximadamente 200 exemplares vendidos apenas no feriado. Embora seu editor tenha relatado à reportagem que a procura excedeu a expectativa, Tombini não se considera surpreso. Acredita que faltam psiquiatras e psicólogos que se dirijam ao público em linguagem simples, tratando dos problemas que afetam diretamente a vida das pessoas.

— Estou indo na contramão da academia, mas tenho uma história que me autoriza a fazer isso. Procuro fazer uma psicoterapia acessível com este livro, com vídeos no YouTube e em entrevistas. Quero transferir conhecimento para as pessoas – afirma o autor.

Na tarde de quinta, houve quem aproveitasse para dar uma esticadinha nos museus do Centro Histórico, como foi o caso da advogada Karla Meura, 36 anos, que visitou o Margs com a mãe e a pequena Evelyn, 9 anos. Elas fizeram um acordo de comprar um livro para cada uma.