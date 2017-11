Estação da Acessibilidade faz atendimentos específicos a pessoas com deficiências físicas e intelectuais Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Acolher pessoas com deficiências físicas e intelectuais é a missão da Estação de Acessibilidade na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. Há cinco edições, o espaço faz atendimentos específicos a quem tem necessidades especiais, como venda de livros audiovisuais, empréstimo de cadeira de rodas e visitas guiadas mediante agendamento prévio.

O local, que atende diariamente a partir das 12h30min, está localizado ao lado do Balcão de Informações. Uma das novidades deste ano é o Ciclo Inclusivo, uma série de eventos específicos para este público, que ocorreu quinta e sexta-feira e encerra neste sábado. Na sexta-feira, teve apresentação de dança, música e talk-show com paratletas. No sábado, haverá programação das 9h ao meio dia com contação de história, dança e palestras:

— A Estação de Acessibilidade é um espaço da feira que é acessível. Conseguimos fazer muitos atendimentos aqui, mas tem muita coisa que precisa avançar. A feira, como um todo, não é acessível. As bancas, por exemplo, precisariam ser mais baixas do que são — opina uma das organizadoras do espaço, Cintia Florit Moura.

Frequentadora assídua da Feira do Livro, a estudante Bruna Andeglieri, 16 anos, que tem mielomeningocele (má formação da coluna), participou ontem do talk-show que reuniu paratletas do RS Paradesporto, associação que oferece atividades esportivas para pessoas com deficiência. No encontro, eles trocaram experiências e falaram sobre suas rotinas de treinos.

— Tento vir todos anos à feira, gosto da convivência aqui e de comprar livros de romance e ficção — diz a adolescente, que também pratica atletismo.

Para a estudante Julia da Silva Côrrea, 14 anos, que também tem mielomeningocele, a Feira do Livro é especial. Foi lá que, no ano passado, comprou seu primeiro livro depois de juntar moedas em um cofrinho. Neste ano, diz que quer uma história com a qual possa se identificar:

— Gosto de tudo na feira, principalmente de encontrar meus amigos, dar risadas, brincar. Hoje, quase chorei ouvindo a história dos paratletas, são pessoas que como eu, se superam.

Cíntia acredita que momentos como estes são importantes para um público que tem mais dificuldade de conseguir algum tipo de protagonismo na sociedade. Juntos, segundo ela, ganham mais força para enfrentar o preconceito da sociedade:

— Estas discussões servem como espelho para eles, incentivam a querer alcançarem seus objetivos também, a saírem para a rua. Eles se empoderam quando tem contato com o outro, em grupo tudo é melhor.

Fique por dentro

O que: Espaço da Acessibilidade na Feira do Livro

Onde: Praça da Alfândega, ao lado do Balcão de Informações

Quando: diariamente, a partir das 12h.

Agendamento de visitas guiadas: no local ou por mensagem para a página da Estação da Acessibilidade no Facebook: www.facebook.com/EstacaoAcessibilidade

Ciclo Inclusivo neste sábado

Onde: Tenda de Pasárgada, diante do Memorial do RS

Programação:

9h – Aleitamento materno em situações especiais, palestra com Luana Espindola Batista

9h30min – Grupo Danças & Ritmos do CEMEF (Teutônia) – Grupo Danças & Ritmos da Melhor Idade

10h – Projeto Ballet Cultuarte (Alvorada)

10h30min – Projeto Memória Livre – Grupo de Contação de Histórias

11h – A preparação para a adoção – Panorama da adoção no RS, palestra com Liziane Ceci (Associação ELO)

11h30min – Ballet Rejane Rodrigues