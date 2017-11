Depois de uma manhã chuvosa e de pouco movimento na Feira do Livro de Porto Alegre , a tarde foi marcada por uma programação intensa e com grande participação do público. Um dos destaques entre as atividades foi o bate-papo com a presença do sueco Kim W. Andersson , autor da HQ Alena.

Com tradução simultânea, a mesa-redonda realizada no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (CCCEV) contou com as presenças de Duda Falcão, Fabiano Denardim e do editor de GaúchaZH Ticiano Osório. O tema foi literatura e quadrinhos de horror no Brasil e no mundo.