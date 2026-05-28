Dia dos Namorados aquece turismo na Serra Gaúcha

Por Lisa Gottschalk

Executiva do Sindtur Serra Gaúcha

Data é uma das mais representativas no calendário da região. Bruno Rossato Fagundes

Se existe um lugar feito para os casais apaixonados, esse lugar definitivamente é a Região das Hortênsias, na Serra Gaúcha. Com suas ruas charmosas, arquitetura de influência europeia e um clima que envolve, a região se transforma em um cenário ainda mais especial no Dia dos Namorados. As baixas temperaturas de junho criam o clima perfeito para passeios a dois, convidando ao romantismo e à cumplicidade entre os apaixonados.

Quando o assunto é gastronomia, a região não decepciona: de restaurantes aconchegantes, com pratos sofisticados, a cafés charmosos com doces irresistíveis, os casais encontram o cardápio perfeito para uma noite inesquecível. Os aromas, o vinho e as sobremesas contribuem para uma experiência verdadeiramente apaixonante.

As surpresas românticas também fazem parte desse pacote especial. Hotéis e pousadas capricham em decorações temáticas, jantares à luz de velas, café da manhã especial e experiências exclusivas para celebrar o amor de forma única. Tudo pensado para que os casais criem memórias que vão durar a vida toda.

Leia Mais Turismo de eventos movimenta a Região das Hortênsias

Leia Mais Região das Hortênsias: turismo que desenvolve comunidades

E que data incrível! Neste ano, o Dia dos Namorados cai em uma sexta-feira, prolongando o fim de semana para o amor. Há cerca de dois meses, já registrávamos 58% de ocupação na região e, faltando apenas dez dias, esse número já chegou a 70%. E sem ser feriado! Isso demonstra que essa é uma das datas mais representativas do calendário turístico.

Cada canto da Região das Hortênsias surpreende à sua maneira, com municípios que encantam pelo clima europeu, pela arquitetura e nas paisagens que mudam de cor a cada estação do ano — e que em junho ganham aquela névoa romântica que faz qualquer casal se apaixonar ainda mais.