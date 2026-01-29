Renner e Planeta Atlântida: uma parceria que veste a história do festival  

30 anos de música, encontros e histórias que iluminam gerações. Renner / Divulgação

O Planeta Atlântida completa 30 anos como um dos principais festivais de música do Brasil, reunindo gerações, estilos e histórias que passaram a fazer parte do verão gaúcho. Desde o início dessa trajetória, a Renner esteve presente de forma constante: são 29 edições acompanhando o evento e construindo uma parceria que une moda, música e experiências inesquecíveis para o público.

Em quase três décadas, o festival se transformou: cresceu, se reinventou e se consolidou como um espaço de conexão. A Renner acompanhou esse movimento, mantendo uma presença próxima do público e ajudando a fortalecer o Planeta Atlântida como um marco na vida de quem o vivencia.

– Nestes últimos 29 anos, vimos o público transformar o Planeta também em um lugar de expressão pessoal, onde a moda acompanha emoções e memórias em diferentes fases da vida. Estar presente por tanto tempo nos permitiu mostrar que estilo não tem fórmula pronta, ele pode mudar conforme o momento e quem você é. Celebrar o trigésimo aniversário do Planeta, que acontece no estado onde a Renner nasceu, reforça ainda mais esse vínculo afetivo e cultural – afirma Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

Para a edição comemorativa de 2026, a Renner convida o público a viver o Planeta Atlântida com autenticidade. Inspirada pelo seu posicionamento de marca, “Ouse ser você”, a varejista propõe que cada planetário experimente, misture referências e expresse todas as suas versões durante os dois dias de programação.

Experiências que traduzem energia e responsabilidade

Logo na chegada, equipes de promotores farão a entrega dos tradicionais batecos infláveis, já incorporados à identidade do festival. Na sequência, o Batecômetro registra a entrada do público em fotos que seguem direto para o painel de LED da roda-gigante.

Após às 23h, o local se transforma em ponto de coleta dos batecos, em uma ação realizada em conjunto com empresas parceiras de reciclagem. A cada dois itens devolvidos, o planetário recebe um brinde. A iniciativa fortalece ainda mais o compromisso da Renner com a sustentabilidade, a economia circular e o engajamento do público em práticas mais conscientes.

A roda-gigante como experiência imersiva

Na edição de 30 anos, a roda-gigante ganha novidades. O acesso ao brinquedo passa por um túnel imersivo, com efeitos visuais e trilha sonora sincronizada, criando uma atmosfera especial desde o momento da espera. Ao final do passeio, brindes exclusivos, como bandanas e tattoos, permitem que o público leve um pouco do Planeta para casa.

Música, moda e influenciadores no Camarote Renner

Na sexta-feira (30), o rapper Veigh está confirmado. Influenciadores como Maju Salgado, Mateus Severo e Tainara Reis, além de convidados, também circulam pelo espaço.

O camarote contará com área de maquiagem, styling de cabelo e distribuição de brindes exclusivos. Na área comum dos camarotes, a Renner oferece ainda um espaço de beleza com produtos da Alchemia, sua marca própria da beleza, e da Lola from Rio, além de customização de lenços, reforçando a moda como linguagem e extensão da vivência do festival.

O Planeta além da SABA

A experiência do Planeta Atlântida também se desdobra nos canais digitais da Renner. No Instagram, TikTok, X (Twitter), Pinterest e no Blog, o público acompanha conteúdos exclusivos, bastidores e inspirações de looks. Nos canais proprietários, uma curadoria especial de roupas, calçados, acessórios e maquiagens traduz o espírito do evento.