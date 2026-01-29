Região das Hortênsias é destino de verão

Cascata do Caracol é uma das atrações de Canela. EduardoMSNeves / stock.adobe.com

A Região das Hortênsias é um exemplo vivo de como o turismo, aliado à cooperação, pode transformar territórios e impulsionar o desenvolvimento de comunidades inteiras. Formada por municípios com identidades complementares — Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula — a região oferece uma variedade de experiências que encantam visitantes durante todo o ano.

Cada cidade da Região das Hortênsias revela uma experiência única que reforça o encanto da estação: Picada Café oferece o acolhimento do interior em vivências rurais cheias de sabor; Nova Petrópolis destaca sua herança germânica e o espírito cooperativista; Gramado encanta com seu charme e a programação intensa que movimenta o verão; Canela combina belezas naturais com parques que atraem famílias inteiras; São Francisco de Paula preserva a essência serrana em paisagens autênticas dos campos de altitude.

Essa diversidade, somada ao trabalho coletivo do ecossistema turístico, faz com que a Região das Hortênsias seja percebida como um destino unificado e consolidado, com o turismo sendo compreendido como um vetor de cultura, atividade econômica e geração de empregos, fortalecendo a identidade local e promoção do desenvolvimento coletivo.

A nossa região se transforma a cada estação: no outono, a Rota Romântica encanta com seus plátanos com tons quentes; no inverno, o clima frio e a programação cultural, além da hospitalidade típica serrana explicam por que a região é o segundo destino mais visitado do Brasil; na primavera, flores enchem parques e jardins.

E, claro, no verão, um espetáculo à parte toma conta das estradas: as hortênsias em plena floração transformam o caminho em um corredor vibrante que recebe os turistas já na chegada. É um convite para desacelerar, contemplar e viver a Serra Gaúcha de um jeito diferente.

Um dos nossos objetivos é buscar reforçar ao público que a região tem muito a oferecer também no verão. Muitas pessoas ainda associam a serra exclusivamente ao inverno, mas a verdade é que o verão revela uma versão leve, colorida e surpreendente das Hortênsias.

As atividades ao ar livre, os parques, a gastronomia diversificada, os eventos e as experiências culturais mostram um destino pulsante, que segue movimentando a economia local e fortalecendo empreendedores — especialmente em um período estratégico para o comércio e o setor de serviços.