São Vendelino espera grande público neste final de semana da 19ª Kerbfest

Entre as novidades desta edição está o Garten Platz, espaço dedicado a espumantes e destilados, além de um ambiente especial com pratos convidativos que promovem o convívio e a alegria. A Feira Multissetorial apresenta o melhor da produção local, do artesanato e do empreendedorismo da região, enquanto o novo Espaço Agro reúne viveiros de plantas e chás, produtos coloniais e diversas novidades para o público.



Outra atração inédita é o Espaço de Acolhimento, que traduz o cuidado da Kerbfest com as famílias: um ambiente preparado para receber crianças que necessitam de atenção especial e garantir conforto e privacidade em momentos de carinho e cuidado, como o aleitamento e a troca de fraldas.



Entre as atrações culturais mais aguardadas estão os animados Jogos Germânicos, que promovem integração e diversão em disputas típicas das antigas colônias alemãs — como o chopp em metro e a serra de duas pontas, em que duplas competem cortando um tronco de madeira.



A programação inicia às 8h30 deste sábado, com atividades voltadas à rede escolar de São Vendelino, e segue até a madrugada com bandas de baile e muita alegria. No domingo, as atividades começam às 9h, com uma caminhada histórica e cultural, além da animação garantida com as bandas Os Atuais e Rainha Musical, que sobem ao palco para embalar o público em mais um grande dia de festa.



Com boa música, pratos típicos e o acolhimento característico da comunidade, São Vendelino convida a todos a viver um fim de semana de alegria, cultura e sabores. Porque aqui, a história também se celebra à mesa!