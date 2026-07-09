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Da vida para o palco
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"Sem autonomia financeira, não há liberdade para a mulher", diz Malu Galli, que estrela peça

Atriz de "Vale Tudo" apresenta o espetáculo "Mulher em Fuga" em Porto Alegre neste final de semana, sobre a mãe do escritor francês Édouard Louis

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Breno Bauer*

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