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"O tempo é o grande protagonista", diz Helena Ranaldi, que estrela peça sobre envelhecimento

Adaptação do texto de Edward Albee, "Três Mulheres Altas" tem apresentações neste fim de semana no Teatro Simões Lopes Neto

Luiza Weiler*

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