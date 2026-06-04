"O tempo é o grande protagonista", diz Helena Ranaldi, que estrela peça sobre envelhecimento

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Fernanda Nobre (E), Ana Rosa (C) e Helena Ranaldi protagonizam nova peça dirigida por Fernando Philbert. Pino Gomes / Divulgação

Após uma temporada de sucesso em São Paulo, o espetáculo Três Mulheres Altas retorna aos palcos em uma turnê pelo Brasil. A peça chega a Porto Alegre neste fim de semana com três apresentações no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher. Os ingressos estão disponíveis neste link.

O espetáculo é uma adaptação do texto clássico do dramaturgo norte-americano Edward Albee. Desde 2022, a montagem brasileira percorre o país sob a direção de Fernando Philbert, já tendo passado por mais de 20 cidades e 90 mil espectadores.

Ao longo de cem minutos, o público é convidado a acompanhar a história de três personagens principais. A mulher A, interpretada pela atriz Ana Rosa, é uma senhora de 92 anos que luta contra o Alzheimer. Na narrativa, ela dialoga com sua cuidadora, a mulher B, interpretada por Helena Ranaldi.

— A personagem tem 52 anos, eu tenho 60. Nós duas somos mulheres que já viveram uma boa parte da vida, e por isso temos algumas semelhanças em nossas trajetórias. Através dessa vivência, veio a maturidade e a forma de encarar as questões, adversidades, escolhas da vida. Por outro lado, a minha personagem vem de uma outra época, é um outro tipo de mulher que lida com as suas próprias dificuldades — reflete Helena.

A terceira, a mulher C, é interpretada por Fernanda Nobre, que faz o papel de uma advogada responsável por tomar conta das finanças da personagem de Ana. Ela é a mais jovem das três, e tem uma ideia radicalmente diferente das demais sobre a sua vida.

— Ela é muito idealista, muito romântica, então acredita que a vida vai ser igual ao sonho dela. Eu já sou diferente. Sou mais velha, sei que não vai ser exatamente o que a gente pensa, que os percalços acontecem. Entendo que a vida não vai sorrir para a gente o tempo inteiro, e acho que isso é muito bonito. Aprendi a apreciar a beleza do inesperado, do fato de que não vamos ter controle sobre tudo — diz Fernanda.

Ser mulher é estar à mercê do tempo

No palco, as atrizes interpretam personagens em três diferentes fases da vida. Pino Gomes / Divulgação

Apesar de reconhecerem diferenças entre suas trajetórias pessoais e a de suas personagens, as artistas se sentem unidas por um fio condutor: a experiência feminina. Mesmo com a distância geográfica e temporal do texto, a temática central da peça ainda soa muito atual para elas, mesmo 35 anos após a publicação original.

— Ter um espetáculo que reúne só mulheres no palco falando sobre o universo feminino é imprescindível nesse momento. A minha personagem, por exemplo, é uma mulher que teve uma vida muito difícil, sempre sendo submissa ao pai e ao marido. Esse é um texto do século passado, mas hoje a gente ainda vê resquícios disso, especialmente com essa onda de feminicídios e violência contra a mulher — relata Ana.

As atrizes ressaltam que as dificuldades que envolvem a experiência feminina em Três Mulheres Altas estão muito marcadas pela temporalidade. A passagem do tempo é a linha narrativa que sustenta os lamentos e anseios da mulher A que, ao relatar suas vivências, leva as outras personagens a refletirem sobre as próprias vidas.

Para Helena, o diferencial do espetáculo se dá, justamente, no diálogo entre as três mulheres:

— Às vezes você vai falar sobre o envelhecimento, por exemplo, e você tem só uma personagem idosa falando sobre isso. Nessa peça não, a gente tem três gerações de mulheres, que acabam trocando experiências entre si. Nesse sentido essa peça é um acerto também, porque ela não fala só do envelhecimento. Ela fala da juventude, da meia idade, do envelhecimento, do tempo, da passagem do tempo. O tempo é o grande protagonista na vida dessas três mulheres — afirma.

As atrizes destacam ainda a passagem do tempo marcada nos corpos das personagens. Para além dos diálogos, a própria manifestação física de cada uma delas funciona como um atestado do percurso da vida — desde a juventude, representada pela advogada de 26 anos, até a velhice, caracterizada na senhora com Alzheimer.

De acordo com Ana, o envelhecimento do corpo é um dos pontos-chave abordados na peça:

— O texto fala muito dessas questões do envelhecimento, e dos problemas que surgem com ele. Das questões de saúde física, de saúde mental, etc. E tem algo que é específico das mulheres que é essa questão da autoimagem também. Nós somos ensinadas desde sempre que devemos prezar pela juventude, e aí ficamos sem saber o que fazer quando percebemos as alterações no nosso próprio corpo, que inevitavelmente chegam com a velhice.

Entre o perene e o eterno

A demanda física em cena também é um ponto destacado pelas artistas. A encenação teatral requer uma entrega contínua das atrizes todas as noites, que vai desde a projeção vocal até a energia corporal em cada cena.

Por esse motivo, elas ressaltam que uma história como essa só poderia ter sido narrada em forma de peça. Para Fernanda, a instantaneidade da cena é justamente o que faz com que o teatro seja o meio perfeito para retratar a vida dessas personagens:

— No teatro, sempre vai ter uma experiência única, intransferível para gente, que é a experiência da presença. Nós estamos tão acostumados com tudo tão editado, a assistir tudo tão perfeito, bonito, estético, que os erros são algo muito transgressor nos dias de hoje. O teatro tem isso: o espetáculo que a gente faz hoje não vai ser igual ao de amanhã e não foi igual ao de ontem. E aquela pessoa que esteve ontem não viu o espetáculo de hoje.

Serviço

Espetáculo: Três Mulheres Altas

Três Mulheres Altas Quando: Nesta sexta-feira (5) e sábado (6), às 20h, e no domingo (7), às 18h

Nesta sexta-feira (5) e sábado (6), às 20h, e no domingo (7), às 18h Onde: Teatro Simões Lopes Neto , no Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/nº), em Porto Alegre

, no Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/nº), em Porto Alegre Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site do teatro