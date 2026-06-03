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Reflexões em cartaz
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Débora Falabella traz a Porto Alegre peça premiada sobre angústias femininas: "Ferida aberta e universal"

"Prima Facie" terá sessões nesta quinta, sexta e sábado no Salão de Atos da PUCRS

Michele Vaz Pradella

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