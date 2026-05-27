Reforma de R$ 3,6 milhões do Teatro Bruno Kiefer inclui nova iluminação, restauração da plateia e diminuição de lugares; entenda

Fechado para reformas desde fevereiro de 2025, o Teatro Bruno Kiefer, em Porto Alegre, voltou oficialmente a abrir suas cortinas na manhã desta quarta-feira (27). O espaço foi reinaugurado em cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Leite, representantes da classe artística e outras autoridades.

Localizado no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o Bruno Kiefer tem palco em formato italiano (retangular e frontal) e capacidade para 166 espectadores — antes eram 178 lugares, reduzidos por conta dos espaços para acessibilidade. A sala foi batizada em homenagem ao professor, compositor e escritor Bruno Kiefer, falecido em 1987. Inaugurado em 1990, o espaço se consolidou como um dos mais emblemáticos da cena cultural gaúcha, recebendo espetáculos de teatro, música, dança, entre outras manifestações.

— A memória do Teatro Bruno Kiefer é importantíssima para a história da cultura do Estado. Um espaço que conta muita história e traz muitas memórias — destaca Adriana Sperandir, diretora da CCMQ. — É tão bom quando os artistas são bem recebidos com um teatro revitalizado, um lugar em que eles imaginam os seus espetáculos e que possa abrigá-los.

Filho de Bruno Kiefer trabalhou no projeto da reforma

Conforme informações do governo do Estado, a reforma do teatro recebeu um investimento de R$ 3,6 milhões. O projeto de restauro foi assinado pelos arquitetos Joel Gorski e Flávio Kiefer (filho do artista que dá nome ao teatro). A dupla foi autora do plano que transformou o antigo Hotel Majestic na CCMQ durante os anos 1990.

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A obra incluiu restauração integral de plateia, adequações às normas de acessibilidade, substituição de poltronas, carpetes e forros. O palco, por sua vez, contará com nova iluminação, rack de comando e assoalho. Também foram feitas melhorias no foyer, no telhado, nas portas de segurança e na instalação elétrica.

Adriana acrescenta que a cabine teve melhorias para que os técnicos possam se locomover melhor. Os equipamentos de áudio também foram atualizados.

— É uma entrega importante para a nossa classe artística abraçar cada vez mais os nossos espetáculos, mas também o público geral ser bem acomodado — pontua a diretora.

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O secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, André Kryszczun, frisa que a recuperação do teatro é importante também por estar inserido dentro da CCMQ.

— É um local com uma grande mobilização do entorno, que tem a visitação dos turistas — atesta. — Ter esse espaço à disposição da comunidade cultural abre mais uma oportunidade para as apresentações das artes cênicas, que é um dos setores que mais tem uma presença marcante na vida artística do nosso estado.

No evento, o governador Eduardo Leite destacou a importância da cultura em diferentes aspectos, inclusive o econômico:

— Estamos falando de uma atividade que movimenta milhares de empregos e milhões de reais e geração de riqueza também para o nosso Estado. Insisto que a cultura tem uma característica importante de instigar, provocar, mobilizar as pessoas e resgatar a humanidade.

Teatro está na programação do Festival Palco Giratório

Antes do evento de lançamento, o Bruno Kiefer já recebeu seus primeiros espetáculos na semana passada. Dentro da programação do 20º Festival Palco Giratório Sesc, as peças infantis Dandara na Terra dos Palmares, no dia 20, e A Desconhecida Lenda de Maculelê, no dia 21, foram realizadas no palco do teatro.