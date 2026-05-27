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Reforma de R$ 3,6 milhões do Teatro Bruno Kiefer inclui nova iluminação, restauração da plateia e diminuição de lugares; entenda

Tradicional espaço na Casa de Cultura Mario Quintana é um dos mais tradicionais da cena cultural de Porto Alegre 

William Mansque

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