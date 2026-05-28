"O teatro virou esse refúgio de encontro artesanal", diz Maria Ribeiro, que se apresenta em Porto Alegre no fim de semana

Maria Ribeiro interpreta mãe de adolescente em peça dirigida por Léo Stefanini. Catarina Ribeiro / Divulgação

Artista de TV e cinema, escritora e podcaster, Maria Ribeiro tem trajetória marcada pela versatilidade. Neste fim de semana, ao lado de Gabriel Braga Nunes, ela chega a Porto Alegre para duas apresentações da peça O Filho, dirigida por Léo Stefanini.

As sessões ocorrem sábado (30), às 20h, e domingo (31), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS.

O texto original está em cartaz em mais de 20 países, com sucesso estrondoso. Na trama, a atriz interpreta a mãe de Nicolas, jovem de 16 anos que sofre com problemas de saúde mental e tem dificuldades de enfrentar o divórcio de seus pais.

Em entrevista a Zero Hora, Maria Ribeiro fala, entre os outros temas, sobre o espetáculo e a relação com as redes sociais.

Confira entrevista com Maria Ribeiro

Como é a sua relação com Porto Alegre?

Morei aí uns quatro meses quando fui fazer Tolerância, em 1999, muito tempo atrás, então a minha relação ficou um pouco parada. Mas tenho memória afetiva do Ocidente, de ouvir Wander Wildner. Inclusive, tem uma cena do Tolerância que a gente filmou no Ocidente. Gosto muito da cidade e tenho amigos. Fiquei amiga da Ana Maria Mainieri, sou muito amiga da Martha Medeiros, uma turminha boa aí.

A peça “O Filho” trata sobre um adolescente com sintomas de depressão. Ela está em cartaz em mais de 20 países. O que esse sucesso diz sobre saúde mental na atualidade?

Esse tema é muito importante e acho que as redes sociais aumentaram (o problema). Porque a gente não foi feito para ficar se olhando no espelho o dia inteiro e se comparando com outras pessoas ao mesmo tempo.

A Denise Fraga falou, outro dia, que o teatro é como se fosse o último lugar onde realmente dá pra ficar sozinho, sem celular. Mesmo no cinema, as pessoas usam, e fico muito incomodada. Mas no teatro pega mais mal ainda. E O Filho é uma peça muito bem escrita, tem o talento do autor (Florian Zeller), é uma peça de ação. Meu filho de 16 anos já viu cinco vezes porque é um thriller. Não é um papinho cabeça. E tem a coisa de estar ali fisicamente no teatro. Acho que todo mundo tava com saudade de dividir o mesmo espaço, depois da pandemia. As pessoas vão menos ao cinema, até pelo streaming, mas o teatro virou esse refúgio de encontro artesanal. Tem sido um prazer falar desse tema e, quando a gente vai ao teatro, recebe uma dose de humanidade. E a gente é humano, caraca. Tudo mudou tanto, mas o teatro, não. Acho que a gente está entendendo que precisa voltar um pouquinho. Tem inteligência artificial, mas alguns lugares são meio de cura para lembrar que a gente é ser humano. E um tipo de tecnologia vai só até certo ponto.

No palco, a atriz contracena com Gabriel Braga Nunes (E) e Andreas Trotta Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Como você lida com rede social? Ouvi que ficou um ano sem WhatsApp. É verdade?

É difícil, né? Muita gente ficou chateada comigo, mas no meu WhatsApp tinha assim: “não estou no WhatsApp, mas pode me ligar”. Então, voltei a atender telefone porque me vi ali numa situação que eu tava dando PT (perda total), não tava dando conta de responder tanta gente. E a gente não foi feito pra se comunicar com 40 pessoas ao mesmo tempo. Aí, quando comecei a ouvir áudio em velocidade 2, falei: “cara, preciso parar. Não quero viver esta vida na velocidade 2”.

E a rede social também é muito recente, né?

A gente está sendo cobaia desse rolê. Não temos consciência do dano que isso está causando.

Você lançou o livro "Não sei se é bom, mas é teu". Qual é a importância da crônica na tua vida?

A crônica me tornou leitora. Inclusive, estive aí em 2018, na casa do (Luis Fernando) Verissimo, e ele ainda estava bem. Verissimo era o rei da crônica. Impressionante a produtividade dele, não sei como conseguia. A crônica é esse misto de jornalismo com literatura. É muitas vezes fundamental para dar conta da vida. Eu sou formada pelo Verissimo, por Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Moacyr Scliar. E, muitas vezes, não dou conta da realidade nua e crua, sabe? Então, a crônica embala a realidade com alguma poesia e vai educando o nosso olhar até pra vida mesmo. Gosto muito e acho que é um lugar de onde não sairei.

Por fim, uma pequena polêmica. O que é pior no teatro: celular tocando ou espectador entrando atrasado?

Acho muito legal o que o Antônio Fagundes faz (não permitir a entrada após o início do espetáculo). Acho muito político e importante. Mas celular é uma falta de respeito vezes mil, porque você tá num lugar onde há um pacto de que não pode. Me dá muita raiva. Tinha de ter multa. E atrapalha não só a gente, mas todos que pagaram pra ver a peça.

Tem acontecido isso com alguma frequência?

Na nossa peça nunca aconteceu. Nas viagens aconteceu só umas duas vezes, mas rápido, e eram teatros grandes. Na nossa primeira temporada em São Paulo, em dois meses, nunca tocou um celular.

"O Filho" em Porto Alegre