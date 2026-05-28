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"O teatro virou esse refúgio de encontro artesanal", diz Maria Ribeiro, que se apresenta em Porto Alegre no fim de semana

Atriz está no elenco da peça “O Filho”, que terá sessões sábado (30) e domingo (31), no Salão de Atos da PUCRS

Samuel Bizachi

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