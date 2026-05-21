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Dan Stulbach vive o agiota Shylock na peça "O Mercador de Veneza", de Shakespeare. Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Peça teatral com Dan Stulbach que vem fazendo sucesso pelo Brasil, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, chega a Porto Alegre neste sábado (23) e domingo (24) para quatro apresentações no Salão de Atos da PUCRS — duas delas são sessões extras, devido à alta procura do público. Restam poucos ingressos, à venda no site Uhuu.

Na trama, o mercador Antônio (Cesar Baccan), na tentativa de ajudar o amigo Bassânio (Marcelo Ullmann), contrai uma dívida com o agiota judeu Shylock, interpretado por Stulbach, que falou a Zero Hora sobre o desafio:

— Shylock é um papel de muito peso. Ele é mais velho do que eu, tem suas mágoas, seus ressentimentos. É um papel mais difícil, que eu fico feliz de vir agora, porque me sinto mais preparado para o desafio artístico que é dar conta dessas emoções todas.

Como garantia da negociação, Shylock pede uma libra da própria carne de Antônio. É a partir disso que se desenrola uma trama de vingança, justiça e preconceito, ambientada nesta montagem em uma bolsa de valores dos anos 1990 — o texto original de Shakespeare se passava na Itália do século 16.

Sem heróis nem vilões

Stulbach entende que Shylock é uma vítima de seu tempo. Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Na peça publicada em 1600, o dramaturgo inglês faz um retrato do antissemitismo de sua época: judeus não podiam ter negócios próprios e, por isso, Shylock obtém lucro com os juros que cobra em troca de seus empréstimos. Já o mercador Antônio faz empréstimos sem juros, o que atrapalha as empreitadas do agiota.

Por mais macabro que possa parecer o acordo de Shylock, Stulbach aponta que o personagem é uma vítima de sua época. Por isso, o dinheiro ocupa um espaço de sobrevivência na vida do personagem.

— O fato de a peça não ter heróis nem vilões deixa tudo mais humano, mais próximo da vida — observa o ator.

Mais de 400 anos depois, a raiz do enredo continua atual e capaz de comover o público. Para Stulbach, o motivo é nítido:

— As questões centrais da peça moram nos desejos dos personagens e na relação que uma sociedade tem com quem é diferente. Isso se reflete nos dias de hoje e no espetáculo também.

Nova ordem mundial

Montagem ambienta a trama em uma bolsa de valores dos anos 1990. Ronaldo Gutierrez / Divulgação

Traduzida e adaptada por Bruno Cavalcanti, a versão que chega a Porto Alegre é dirigida por Daniela Stribulov, que fez mestrado em direção teatral em Londres. Com um currículo que passa por peças como Cabaret, a diretora destaca o trabalho de criar um universo contemporâneo no palco, transportando a trama do "capitalismo emergente do século 16" para uma "década marcada pela aceleração da globalização e pelo surgimento de uma nova ordem mundial":

— Estabelecemos a bolsa de valores como espaço central, implantando a atmosfera das negociações financeiras do tempo presente e o dinheiro como motor principal das relações.

Na lista de recursos que a peça usa para captar a atenção do público estão vídeos pré-gravados, bateria ao vivo e uma câmera operando em tempo real.

Stulbach acredita que as escolhas da adaptação constituem uma das forças do espetáculo:

— É ruim quando você adapta tanto que ninguém entende mais nada, e a adaptação fica na frente da obra. A nossa versão só buscou valorizar o que a história tem.

Humor como recurso

Ator fez intensa pesquisa para interpretar o personagem. Igor Dallegrave / Divulgação

O ator conheceu a O Mercador de Veneza nos palcos de Nova York, nos Estados Unidos, com Al Pacino como Shylock — papel que repetiu nos cinemas na adaptação de 2004. No Brasil, Stulbach assistiu ao premiado Shylock de Pedro Paulo Rangel.

Depois disso, só voltou a ter contato com a peça quando chegou o convite para integrar a montagem com a qual vem rodando o Brasil. Ele conta que ficou "obcecado" pelo texto, procurando desbravar diferentes atuações e ouvir relatos de atores.

O processo exigiu cuidado para que seu Shylock não virasse uma "colcha de retalhos" de várias atuações diferentes.

Eu queria fazer um personagem que fosse humano em várias camadas. DAN STULBACH Ator que vive Shylock em "O Mercador de Veneza"

Humano em várias camadas

Uma das escolhas fundamentais para sua versão do protagonista foi a opção pelo humor. Stulbach acredita que esse é um recurso que ajuda a mostrar a evolução de Shylock ao longo da peça e valoriza a inteligência do espectador.

— Eu queria fazer um personagem que fosse humano em várias camadas, que as pessoas entendessem o porquê de ele fazer o que faz, ou se colocassem no lugar dele, o que eu acho que é muito importante para os dias de hoje — diz.

Para ele, o teatro é um ambiente propício ao exercício da empatia:

— Colocar-se no lugar do outro, infelizmente, tornou-se uma dificuldade, porque as redes sociais ampliam desejos e certezas que a gente já tem. Por outro lado, a arte pode ocupar esse lugar de questionamento, de provocação.

Rotina de gravações

Na nova novela das 21h, "Quem Ama Cuida", Stulbach interpreta o vilão Ademir. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Colocar-se no lugar do outro também é o primeiro passo no seu processo de criação: é preciso, segundo ele, entender os anseios do personagem.

Stulbach vem passando por esse processo para interpretar Ademir, um advogado corrupto, em Quem Ama Cuida, nova novela das 21h da Globo. Nos últimos meses, teve que conciliar a rotina de gravações durante a semana com as apresentações de O Mercador de Veneza aos finais de semana.

Ademir, assim como Shylock, é antagônico e movido pelo dinheiro. Diferentemente do protagonista shakespeariano, porém, sua relação com o dinheiro passa pela ganância e pela corrupção.

— Tem que estudar bem o texto, entender aquele cara sem julgamento. Porque se eu começar a julgá-lo e enchê-lo de críticas, não vou fazê-lo do jeito que ele merece ser feito.

Lembrado por seu Marcos em Mulheres Apaixonadas (2003), Stulbach diz que gosta de fazer vilões.

— O tempo de hoje é um tempo em que às vezes tudo é possível. E não é assim, a vida não pode ser assim. O vilão é quem nos mostra isso. A indignação com o vilão é a salvação da civilização.

O Mercador de Veneza

Neste sábado (23), às 17h e às 20h, e no domingo (24), às 15h e às 18h

(23), às 17h e às 20h, e no (24), às 15h e às 18h Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, bairro Partenon), em Porto Alegre

(Av. Ipiranga, 6.681, bairro Partenon), em Porto Alegre Ingressos a partir de R$ 70, à venda no Uhuu