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"Hoje me sinto mais preparado para o desafio", diz Dan Stulbach, que traz clássico de Shakespeare a Porto Alegre

Com ingressos quase esgotados, "O Mercador de Veneza" tem quatro sessões neste fim de semana no Salão de Atos da PUCRS

Breno Bauer*

Assistente de Conteúdo

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