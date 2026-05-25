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Sucesso internacional, Fuerza Bruta traz espetáculo imersivo a Porto Alegre; veja datas e como adquirir ingressos

Nova produção do grupo argentino, "Aven: Un Lugar sin Piso" será apresentada em outubro no Instituto Caldeira

Zero Hora

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