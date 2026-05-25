Fuerza Bruta vai trazer o espetáculo "Aven" a Porto Alegre. @candeallende.ph / Divulgação

O Fuerza Bruta, coletivo fundado na Argentina que realiza performances imersivas, vai estrear em Porto Alegre a turnê brasileira de sua nova produção, Aven: Un Lugar sin Piso (em tradução livre: "Aven: Um Lugar sem Chão").

As sessões serão de 6 a 11 de outubro no Instituto Caldeira, e os ingresso começam a ser vendidos no dia 5 de junho (veja detalhes abaixo).

Depois de de se apresentar em 28 países, o grupo vai realizar em 2026 e 2027 sua maior turnê no Brasil, passando por 16 cidades.

Sob direção artística de Diqui James, o Fuerza Bruta é conhecido por espetáculos nos quais não há limites entre palco e público. Os artistas apresentam performances de alta habilidade técnica, criando imagens de encher os olhos (veja trailer abaixo).

Aven é descrito pelo grupo como "um espetáculo que busca a felicidade. Uma obra lúdica, com um olhar amoroso, que propõe liberdade e recria elementos e efeitos da natureza para reconectar com uma beleza essencial que nos emociona até as lágrimas".

Segundo o grupo, a palavra "Aven" não tem um significado concreto: "É abstrata, inventada: uma mistura de aventura e paraíso".

Fuerza Bruta em Porto Alegre

Quando será

Temporada de 6 a 11 de outubro (de terça a domingo)

(de terça a domingo) Instituto Caldeira — Prédio Guahyba (Rua Frederico Mentz, 1.606, bairro Navegantes), em Porto Alegre

Como adquirir ingressos

Vendas a partir de 5 de junho pela BlueTicket

Valores:

Lounge Aven (VIP) – Terça e quarta: R$ 350 | Quinta: R$ 400 | De sexta a domingo: R$ 500

– Terça e quarta: R$ 350 | Quinta: R$ 400 | De sexta a domingo: R$ 500 Pista - Terça e quarta: R$ 250 | Quinta: R$ 300 | De sexta a domingo: R$ 350

Assista ao trailer de "Aven":

Fuerza Bruta no Brasil

Em 2026:

Porto Alegre

Florianópolis

Curitiba

São Paulo

Rio de Janeiro

Em 2027: