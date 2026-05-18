Ler resumo

Eduardo Moscovis e Larissa Luz são destaques do 20º Festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre. Catarina Ribeiro / Jordan Vilas / Divulgação

Com espetáculos de teatro, dança, circo e música a preços acessíveis, entre R$ 15 e R$ 60, o Festival Palco Giratório Sesc abre sua 20ª edição nesta terça-feira (19), em Porto Alegre. Os encontros entre diferentes territórios e linguagens serão novamente a tônica do evento, que se estende até 3 de junho (veja como adquirir ingressos ao final do texto). Parte da programação será apresentada em ruas e parques, com acesso gratuito.

Nesta edição, serão 63 sessões de espetáculos apresentadas em 17 espaços culturais da Capital, destacando 60 grupos.

A curadora do Circuito Nacional do Palco Giratório e coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e de Arte-Educação do Sesc/RS Jane Schoninger antecipa que o público pode esperar diversidade da edição deste ano, com atrações de 15 Estados brasileiros.

Um dos principais eventos de artes cênicas do Rio Grande do Sul, o Festival Palco Giratório também conta com atividades paralelas e ações formativas, como as mesas de debate do 7º Seminário Palco Giratório, que começou em abril e terá novos encontros de 26 a 28 de maio (inscrições gratuitas pelo site do seminário).

Veja, a seguir, alguns dos destaques da programação. A grade completa de atrações está no site do evento.

O que ver no 20º Festival Palco Giratório Sesc

Clássicos da MPB no ritmo do forró

A cantora Fernanda Copatti (foto) se une ao Trio Mana Flor em espetáculo nesta terça-feira (19). Edson Antoni / Divulgação

O espetáculo musical O Baile da Mana Flor Convida Fernanda Copatti (nesta terça, 19/5, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco) será uma das atrações da abertura do festival. O encontro apresenta o Trio Mana Flor (SP) e a artista gaúcha Fernanda Copatti em uma proposta que articula forró, performance e música brasileira.

O trio valoriza as tradições nordestinas sob uma perspectiva contemporânea, transitando por ritmos como xote, baião e xaxado em diálogo com a música popular brasileira. Por sua vez, a cantora Fernanda Copatti acrescenta à cena música, poesia e performance.

Monólogo com Eduardo Moscovis

Eduardo Moscovis venceu o Prêmio Shell do Rio de Janeiro de melhor ator por "O Motociclista no Globo da Morte". Catarina Ribeiro / Divulgação

No monólogo O Motociclista no Globo da Morte (dias 26 e 27/5, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco), Eduardo Moscovis dá vida a um matemático metódico e avesso a conflitos que é impactado por um episódio que desencadeia tensão e reflexão.

Com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, a montagem investiga as faces da violência na vida em sociedade. A curadora do Palco Giratório, Jane Schoninger, destaca:

— Acho que é um trabalho que vale muito a pena ver. Além de ser com o Eduardo Moscovis, ele foi laureado com o Prêmio Shell (de melhor ator).

Leia Mais Amigos organizam vaquinha para ajudar a artista gaúcha Zoravia Bettiol

A Porto Alegre do ano 2050

Trabalho do Grupojogo imagina um futuro pessimista para a capital gaúcha. Julio Appel / Divulgação

O espetáculo de dança '2050' — Como Será a Porto Alegre do Futuro? (dia 21/5, às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa), do Grupojogo (RS), trabalha com uma projeção de futuro pessimista para a cidade e para o ar que se respira aqui.

Com concepção e direção-geral de Igor Pretto e interpretação dele, Alexandre Dill e Katia Kalinka, a montagem imagina o ano de 2050 como uma época em que o Guaíba se torna um sólido aterro povoado por cassinos e espigões.

Nesse futuro distópico, a população usa máscaras contra monóxido de carbono e o Guaíba rompeu o concreto e retomou sua margem original. Já os parques e praças se tornam "centros regenerativos".

Reflexões sobre o envelhecimento

Cacá Carvalho vai apresentar no festival "'70!' Leitura Cênica". Maria Fanchin / Divulgação

Com atuação de Cacá Carvalho, o espetáculo "70!" Leitura Cênica (dias 23 e 24/5, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura) aborda o envelhecimento, apresentando um ator e homem simples que fala em frente ao espelho no momento de fazer a barba.

O corpo do personagem envelhece; porém, com elegância silenciosa, poesia e divertimento. Trata-se de alguém que sabe que viver é transformar-se sem pedir licença.

— Cacá Carvalho sempre teve uma história muito importante com o festival, já esteve aqui com vários espetáculos. Ele vem para celebrar isso, trazendo essa pessoa 70+. Acho importante essa figura dele no festival — avalia Jane, do Palco Giratório.

Leia Mais Após hiato de 14 anos, Cíntia Moscovich lança livro infantojuvenil sobre gordofobia

Resgate da trajetória de uma jornalista

"A Mulher que Virou Bode" recupera a trajetória da escritora e jornalista Jurema Finamour. Gilberto Perin / Divulgação

O espetáculo A Mulher que Virou Bode: A História Perdida de Jurema Finamour (dia 24/5, às 19h, no Teatro de Câmara Túlio Piva) resgata a história da escritora e jornalista Jurema Finamour, figura influente no jornalismo e na elite intelectual do país nas décadas de 1940 a 1960.

Motivada pelo livro Jurema Finamour, a Jornalista Silenciada (Libretos), de Christa Berger, a montagem da Rakurs Teatro (RS) com direção de Marcelo Bulgarelli e dramaturgia de Luiza Waichel constrói uma narrativa em que teatro, dança, música e recursos audiovisuais se entrelaçam.

A trilha sonora original leva a assinatura de Antonio Villeroy, com arranjos vocais de Simone Rasslan.

40 anos do Grupo Sobrevento

Espetáculo do grupo paulista se baseia em histórias de crianças imigrantes bolivianas. Lauro Medeiros / Divulgação

O espetáculo Para Mariela (dias 2 e 3/6, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura) comemora os 40 anos do Grupo Sobrevento (SP), propondo uma reflexão sobre os sonhos de uma vida simples e a complexidade da imigração.

Esse trabalho se baseia em histórias de crianças imigrantes bolivianas e apresenta músicas e sonoridades de diferentes regiões da Bolívia. Com dramaturgia de Sandra Vargas, que assina a direção com Luiz André Cherubini, a montagem aborda sonhos de um futuro mágico e a infância deixada para trás.

Jane, do Palco Giratório, observa:

— Para Mariela é um trabalho de um grupo de São Paulo que é referência no teatro de animação. No Rio Grande do Sul, temos isso muito forte.

Leia Mais Piano de 1977 danificado na enchente poderá voltar a ser ouvido em Porto Alegre após restauro

Dostoiévski e Shakespeare

Flávia Pyramo interpreta a protagonista de "Nastácia", peça inspirada no romance "O Idiota", de Dostoiévski. Guto Muniz / Divulgação

Entre os destaques deste ano, há peças baseadas em obras de grandes autores.

É o caso de Nastácia (dias 29 e 30/5, às 21h, no Teatro Renascença do Centro Municipal de Cultura), inspirada no romance O Idiota, de Dostoiévski. A dramaturgia de Pedro Brício foca a potência da personagem Nastácia Flíppovna (vivida por Flávia Pyramo), e a encenação de Miwa Yanagizawa lhe valeu o Prêmio Shell do Rio de Janeiro de melhor direção.

Já Sozinho com Romeu e Julieta (dias 2 e 3/6, às 21h, também no Teatro Renascença) leva à cena um ator (interpretado por Evandro Santiago) sozinho em um teatro fechado que decide reviver as cenas do último espetáculo que ensaiava antes da interrupção: Romeu e Julieta, de Shakespeare. A montagem da Trupe Ave Lola (PR) tem direção de Ana Rosa Genari Tezza.

Shows com Marcelo Jeneci e Larissa Luz

Marcelo Jeneci Trio vai revisitar sua discografia. Divulgação / Festival Palco Giratório Sesc

O 20º Festival Palco Giratório também apresenta shows como o do Marcelo Jeneci Trio (30/5, às 18h e às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco), que vai percorrer sua discografia com novos arranjos e antecipar pitadas do próximo trabalho, previsto para o segundo semestre.

Larissa Luz apresenta show com músicas de Gilberto Gil. Jordan Vilas / Divulgação

Já a cantora e atriz Larissa Luz, que foi uma das participantes do programa Saia Justa, do GNT, vai celebrar a conexão de Gilberto Gil com o rock no show Rock in Gil (3/6, às 20h, também no Teatro Simões Lopes Neto).

20º Festival Palco Giratório Sesc