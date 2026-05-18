Espetáculos

Estrelas no palco
Notícia

De Eduardo Moscovis a Larissa Luz: o que ver no Festival Palco Giratório, com espetáculos a partir de R$ 15 em Porto Alegre

Teatro, dança, circo e música estão em destaque no evento realizado pelo Sesc desta terça-feira (19) ao dia 3 de junho; parte da programação é gratuita

André Malinoski

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