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Na peça Mãe Fora da Caixa", Miá Mello aborda os dilemas da maternidade real de forma descontraída. Divulgação / Divulgação

Miá Mello volta ao Rio Grande do Sul com a peça Mãe Fora da Caixa, que ganha apresentações neste fim de semana em duas cidades: no sábado (11), em Novo Hamburgo, no Teatro Feevale, e no domingo (12), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

Inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, com direção de Joana Lebreiro e texto de Cláudia Gomes, a trama aborda, de forma leve, os dilemas da maternidade real. Em cena, Miá vive a “mãe”, personagem que já tem uma filha de sete anos e aguarda, ansiosa, o resultado de um teste de gravidez.

— O teatro é realmente vivo. Antes de apresentar para o público, é uma obra. Depois que você joga para a vida, a peça se transforma, ganha outros contornos. E se tratando de maternidade, isso fica ainda mais bonito — afirma a atriz.

O espetáculo está em cartaz há sete anos, já soma mais de 200 apresentações e foi visto por mais de 120 mil pessoas. Nesse tempo, foi ganhando novas camadas, sem perder a essência de um tema que se renova no dia a dia.

— Todo dia nasce uma mãe, nasce um filho. Me parece ser uma peça muito longeva — complementa.

Os ingressos estão disponíveis aqui para a apresentação em Novo Hamburgo e neste link para Capital.

Nas telonas

No embalo do sucesso, a história de Mãe Fora da Caixa também ganhou as telonas no ano passado. A adaptação para o cinema ajudou a dar ainda mais forma à “mãe”, que, no longa, se chama Manu. Já o marido, André, vivido por Danton Mello, também ganha contornos definidos na versão cinematográfica — disponível no Prime Video.

— Acredito que, no filme Mãe Fora da Caixa, o que posso oferecer de mais bonito ao telespectador é justamente a verdade. É um filme em que acredito muito, que assisto e sinto as dores, mesmo não sendo minhas, do puerpério, e também a beleza da descoberta de quem é essa mãe — pontua Miá, que na vida real é mãe de Nina, 17 anos, e Antônio, nove.

Desassociar Miá de seu sorriso largo – e dos que provoca nas pessoas – é missão impossível. Não à toa, ela é a dubladora da personagem Alegria na versão brasileira do filme Divertidamente. Outros trabalhos dos quais já participou também reforçam esse perfil contagiante que virou marca registrada – o currículo inclui, ainda, passagem pelo grupo de humor DezNecessários, programas como Legendários (Record) e Casseta & Planeta (TV Globo), a sequência um e dois do longa Meu Passado Me Condena, e muitos outros.

Sorriso largo é marca registrada. Divulgação / Divulgação

Ela até tentou desviar para outros caminhos na adolescência, mas o humor sempre esteve ali:

— O riso é uma ferramenta que me agrada demais. Sou muito profunda e sinto tudo com muita intensidade, mas logo faço uma virada de chave e já estou rindo das situações. Coloco isso no universo com essa fachada, que acho tão potente, que é o humor. Me sinto muito honrada de carregar esse dom comigo.

Volta interrompida pela guerra

No mês passado, Miá e seu marido, Lucas Melo, viveram 12 dias de tensão ao ficarem retidos no Catar, devido ao fechamento do espaço aéreo na região após ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Os dois estavam em escala em Doha, após férias na Tailândia, quando o voo de volta ao Brasil foi cancelado.

Sem conseguir retornar, eles permaneceram em um hotel da cidade, perto do Aeroporto Internacional de Hamad. Nos primeiros dias, a atriz chegou a ouvir explosões nas proximidades. “A gente olhava para a janela, preocupados. Há dois dias não escutamos explosões, então isso acalma o coração”, afirmou em entrevista à repórter Camilla Alcântara, do jornal O Globo.

Sobre os dias em que se viu como personagem de algo que normalmente assistiria de longe, ela conta:

— Nunca me imaginei numa situação dessas. A ficha caiu de verdade quando comecei a dar entrevistas. Foi aí que percebi que tinha virado uma espécie de porta-voz da guerra. No fundo, acho que esse acabou sendo um papel importante até para me manter no eixo, porque, de alguma forma, as informações estavam muito difusas.

A parte mais desafiadora, no entanto, foi a angústia pelos filhos que, mesmo à distância, no Brasil, compartilhavam da mesma aflição dos pais.

— Quando a gente chega no dia da volta e ela não acontece, o mundo cai. O que salvou foi, mais uma vez, a rede de apoio, essa tão abençoada rede de apoio. Minha mãe estava aqui em casa, e minha sogra deu a ideia de o Antônio ir para a casa de um amigo. Deu certo, ele foi — lembra Miá, que também faz questão de ressaltar o apoio mútuo com o marido: