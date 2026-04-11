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"O riso é uma ferramenta que me agrada demais", diz Miá Mello, que volta ao RS com a peça "Mãe Fora da Caixa"

Atriz e humorista se apresenta neste sábado, em Novo Hamburgo, e domingo, em Porto Alegre 

Alexandre Rodrigues

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