Elenco do musical é composto por Myra Ruiz, Maurício Xavier, Claudia Raia e Bruna Guerin. Andy Santana / @andysantanaoficial / Instagram

Miranda Priestly e Andy Sachs já têm data para desembarcarem em solo brasileiro. O Diabo Veste Prada – Um Novo Musical confirmou sua estreia para 25 de fevereiro de 2027, no Teatro Santander, em São Paulo.

O anúncio, feito nesta sexta-feira (24), por meio de um trailer divulgado nas redes sociais (veja abaixo), marca as celebrações de 10 anos do teatro e coloca o Brasil entre os primeiros países a receber a montagem após o sucesso no West End, em Londres.

A versão brasileira traz grandes nomes do teatro musical nacional para os papéis imortalizados no cinema por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci:

A versão brasileira reúne grandes nomes do teatro musical nacional para dar vida aos personagens imortalizados no cinema por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

A atriz Claudia Raia interpretará a editora-chefe da Runway, Miranda Priestly, enquanto Myra Ruiz, conhecida por protagonizar a versão brasileira de Wicked, viverá Andy Sachs. Já Bruna Guerin assume o papel de Emily Charlton, e Maurício Xavier dará vida a Nigel, diretor de arte da revista.

A montagem brasileira tem direção de José Possi Neto e produção da Touché Entretenimento, em parceria com a Artnic.

Os ingressos já podem ser garantidos via o site Sympla, com preços que variam de R$ 25 a R$ 450, e também na bilheteria do teatro.

A chegada do musical ocorre em um momento de "renascimento" da franquia, coincidindo com o lançamento de O Diabo Veste Prada 2 nos cinemas brasileiros, previsto para 30 de abril de 2026.

Veja o trailer de "O Diabo Veste Prada - Um Novo Musical"