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"O Diabo Veste Prada" ganha musical no Brasil com Claudia Raia e Myra Ruiz no elenco

Estreia está prevista para fevereiro de 2027, e os ingressos já estão à venda

Zero Hora

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