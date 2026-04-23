Espetáculos

Além dos sucessos
Notícia

Musical sobre Djavan chega a Porto Alegre com Raphael Elias no papel principal: "Não é só interpretar, é se reconhecer ali"

Montagem, que destaca momentos marcantes da trajetória do cantor, terá três apresentações no Teatro do Bourbon Country

Alexandre Rodrigues

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