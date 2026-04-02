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John Malkovich fala sobre espetáculo que traz a Porto Alegre: "Vidas inteiras são desperdiçadas em uma ideologia idiota"

Baseado na obra do chileno Roberto Bolaño, "The Infamous Ramírez Hoffman" terá sessão única nesta sexta-feira no Teatro Simões Lopes Neto

William Mansque

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