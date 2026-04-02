John Malkovich fala sobre espetáculo que traz a Porto Alegre: "Vidas inteiras são desperdiçadas em uma ideologia idiota"

John Malkovich em "The Infamous Ramírez Hoffman". Mohai Balázs / Divulgação

Não é todo dia que Porto Alegre recebe alguém com dezenas de filmes mundialmente reconhecidos no currículo, como Ligações Perigosas (1988), Ratos e Homens (1992) e Quero Ser John Malkovich (2000). Fora as duas indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante: Um Lugar no Coração (1984) e Na Linha de Fogo (1993).

Malkovich também acumula projetos para o palco, e é essa faceta que ele trará à capital gaúcha. The Infamous Ramírez Hoffman combina teatro, literatura e música ao vivo.

Em cena, o ator estará acompanhado da pianista russa Anastasya Terenkova — que é cocriadora do espetáculo com Malkovich —, do violinista ucraniano Andrej Bielow e do bandoneonista argentino Fabrizio Colombo.

Inspirado no último capítulo do livro A Literatura Nazista na América, do escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003), The Infamous Ramírez Hoffman acompanha a trajetória ficcional de um poeta e aviador ligado à extrema direita que tem sua ascensão em meio ao golpe militar no Chile em 1973. Ao longo de 90 minutos, o texto explora os limites entre a violência e a criação artística, flutuando entre a tensão e a ironia.

Não há recursos cenográficos excessivos, com o holofote direcionado para a interpretação, que é intercalada com música. Aliás, a parte musical do espetáculo permeia obras de Astor Piazzolla, Leonid Desyatnikov, Vivaldi e, entre outros nomes, The Doors.

Legendas em português serão projetadas, então a língua não deve ser um problema para o público, como garante Malkovich.

"Sou um grande fã de Bolaño", diz Malkovich

John Malkovich e Anastasya Terenkova criaram o espetáculo "The Infamous Ramírez Hoffman". Mohai Balázs / Divulgação

Em conversa com Zero Hora, o ator conta que a ideia inicial era trabalhar o livro inteiro de Bolaño. Porém, quando perceberam que essa adaptação poderia durar uma semana inteira se fizessem todas as partes, optou-se por focar apenas em uma história, a de Ramírez Hoffman.

Acho que (o trecho adaptado no espetáculo) é a parte mais forte da obra. Li esse livro porque sou um grande fã de Bolaño e, a partir daí, comecei a criar. É uma peça para quatro instrumentos, sendo um deles a voz. JOHN MALKOVICH Ator e cocriador do espetáculo

A montagem foi construída em parceria com Anastasya, com quem Malkovich já havia trabalhado em outros projetos, como Report on the Blind, baseado em uma passagem do romance Sobre Heróis e Tumbas, do argentino Ernesto Sabato.

Em The Infamous Ramírez Hoffman, o ator sugeriu à pianista de formação clássica que trabalhassem com o tango como cerne do programa, o que representou a ela um desafio, já que o ritmo não fazia parte de seu repertório.

Anastasya se aprofundou nos estudos, como relata. Tentou elaborar um panorama amplo, buscando diferentes estilos dentro do gênero. Como atesta a pianista, ela e Malkovich logo concordaram sobre o espírito geral do programa.

— A escrita dele já tem um ritmo e um estilo muito particulares, com nuances reconhecíveis. É grotesca, irônica, elegante, lúdica, absolutamente brilhante e poética. Também é nostálgica — descreve Anastasya.

Segundo ela, todas essas cores se refletem na música:

— Quando se combina música e texto de modo que ambos se encaixem, acontece uma espécie de sinergia. Não tem como não perceber. Você entende claramente que aquela música e aquele texto pertencem um ao outro.

Conhecendo Ramírez Hoffman

Malkovich é conhecido por filmes como "Ligações Perigosas" (1988) e "Ratos e Homens" (1992). Mohai Balázs / Divulgação

Para Malkovich, o que torna tanto o livro quanto o personagem interessantes é o talento desperdiçado, tanto intelectual quanto emocional:

— Vidas inteiras são desperdiçadas em uma ideologia idiota que não enganaria uma criança. É isso que considero interessante em Ramírez Hoffman: a peça apresenta o custo humano desta ação. É um personagem muito magnético, mas de um jeito nada agradável.

Ao mesmo tempo, Malkovich atesta que a ironia de Bolaño atinge todos os espectros políticos:

— Dizem que, até certo ponto, Bolaño baseou alguns personagens em seus amigos de esquerda. Creio que principalmente por causa de várias obsessões literárias que eles tinham, não tanto pela ideologia.

Para Anastasya, a história pode trazer reflexões sobre sociedade, os arrependimentos mais profundos, dor, tristeza e esperança. Como se fosse um "tango quebrado", pontua.

Intuitivamente, tentei conectar o que sinto e ouço na escrita de Bolaño. É de uma beleza melancólica. ANASTASYA TERENKOVA Pianista e cocriadora do espetáculo

— Se uma única pessoa sair da peça e tiver um momento de reflexão profunda sobre o que acontece ao nosso redor, serei a artista mais feliz do mundo — conclui a pianista.

"The Infamous Ramírez Hoffman"