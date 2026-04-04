John Malkovich e o bandoneonista Fabrizio Colombo na sessão de "The Infamous Ramírez Hoffman" em Porto Alegre. Isadora Quintana / Divulgação

John Malkovich chegou a Porto Alegre como uma grande estrela de Hollywood, mas não agiu como se fosse uma. Qualquer ator de seu gabarito poderia criar um espetáculo para brilhar sozinho no palco, apoiado por coadjuvantes. Mas não foi o caso do astro de Ligações Perigosas (1988) e Quero Ser John Malkovich (1999).

The Infamous Ramírez Hoffman, que teve sessão única na sexta-feira (3) no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher, é um trabalho em que a narração de Malkovich está em pé de igualdade com a música executada por um afiadíssimo trio formado pela pianista Anastasya Terenkova (criadora do espetáculo, ao lado dele), pelo violinista Andrej Bielow e pelo bandoneonista Fabrizio Colombo.

Embora a capital gaúcha já tenha visto ao vivo atores internacionais da grandeza de Bob Wilson (também um notável diretor), Isabelle Huppert, Adriana Asti e Norma Aleandro, que estiveram no Porto Alegre em Cena, não é sempre que isso acontece por aqui.

Agora, Malkovich se junta à lista, trazido pela Fundação Theatro São Pedro capitaneada por Luciano Alabarse e sua equipe — não por acaso, também responsáveis pelo Em Cena, festival que na virada dos anos 2000 colocou a cidade nessa rota internacional.

A serviço da criação artística

O público fez jus à expectativa: os ingressos para The Infamous Ramírez Hoffman se esgotaram em apenas 16 minutos. Quem conseguiu garantir um dos 560 assentos do Teatro Simões Lopes Neto ou alguma das cadeiras extras posicionadas nas duas extremidades do palco testemunhou uma noite histórica. Não apenas pela presença estelar do norte-americano, mas pela forma como se integrou a uma proposta narrativo-musical que colocou a criação artística em primeiro lugar.

Segundo a assessoria da Fundação Theatro São Pedro, que administra o Multipalco, foi a primeira sessão do espetáculo no mundo que contou com público sentado também em cima do palco, ideia que partiu espontaneamente do próprio Malkovich durante um ensaio.

Como um conjunto de câmara

A pianista Anastasya Terenkova e Malkovich são os criadores do espetáculo. Isadora Quintana / Divulgação

Críticas das apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo já indicavam o que se poderia esperar: não uma atuação de Malkovich como as que vemos no cinema, mas uma narração — que também é uma performance dramática, apenas de outro tipo.

Em um palco sem cenário, iluminado por uma luz vermelha estática, o ator ficou atrás de um pedestal com um notebook no qual lia o roteiro. Tinha ares de palestrante, mas sua atuação foi mais próxima à de um integrante de conjunto de câmara completado pelos três músicos. Ele vem explorando esse formato em outros trabalhos para os palcos.

Sob a atmosfera por vezes contida e por vezes intensa de uma seleta de composições de Piazzolla, Vivaldi, Schnittke, Max Richter e outros, Malkovich atuou não como um cantor, mas como um contador de história.

Ramírez Hoffman, o infame

E que história. O espetáculo acertou ao extrair apenas um texto em vez de tentar dar conta de todas as partes do livro A Literatura Nazista na América (1996). Nele, Roberto Bolaño cria verbetes sobre autores fictícios de extrema direita que teriam atuado entre 1930 e 2010. Carlos Ramírez Hoffman, personagem abordado em cena, é um poeta que serve à ditadura de Pinochet no Chile não apenas por meio da conspurcação de sua arte, mas também exterminando oponentes do regime.

Com fina ironia, Bolaño cria a inusitada figura de um artista de vanguarda — que, por ser também aviador, escreve mensagens mórbidas no céu com a fumaça de um avião — atuando em prol de um governo reacionário, do qual se espera um apego às formas mais conservadoras de arte.

Fragmentação da memória

Além de lotar a plateia, público também ocupou cadeiras em cima do palco. Isadora Quintana / Divulgação

Dando o texto em inglês, com legendas em português projetadas no fundo do palco, Malkovich conferiu protagonismo à palavra, fazendo uso de pouquíssimos gestos ou expressões faciais. Em duas ou três passagens espirituosas, deixou escapar, como se fosse sem querer, um discreto sorriso.

Mas sua fala não foi de forma alguma impassível. Pelo contrário, expressou toda a complexidade que o autor chileno imprimiu a seu narrador (também chamado Bolaño): por vezes, dá certeza dos acontecimentos e em outras ocasiões coloca-os em dúvida. Essa fragmentação da memória é própria da engrenagem de esquecimento posta em marcha por regimes de exceção.

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O papel da música

Durante as pausas da narração, Malkovich bebeu água e observou os instrumentistas tocando. Aqui, a música não é apenas uma trilha de fundo. Ela dá início, meio e fim à história. Ajuda a construir sentido.

Provavelmente desconhecidos por boa parte do público porto-alegrense, Terenkova (piano), Bielow (violino) e Colombo (bandoneón) surpreenderam pelo virtuosismo e pela emoção. Construíram paisagens sonoras a partir de uma colagem de obras de compositores de diferentes épocas e nacionalidades, mas que se integraram como um todo harmônico.