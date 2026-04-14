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Com espetáculos do Pará e da Bahia, mostra em Porto Alegre marca o lançamento do Circuito Nacional Palco Giratório

Programação gratuita será desta terça-feira (14) a sexta-feira (17) em diferentes espaços da cidade; veja as atrações

Carlos Redel

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