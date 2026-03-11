Stand-up de Nego Di que teria bilheteria retida para pagar cliente é adiado

Nego Di deixou a prisão em novembro de 2024, após 130 dias. Jonattas Lopes / RBS TV

Pouco mais de uma semana após a Justiça determinar a retenção de parte da renda da venda de ingressos do stand-up Diário Di um ex-detento, de Nego Di, marcado para 14 de março, o evento foi adiado, segundo a produtora do evento.

A retenção do valor de R$ 7.266,40 da bilheteria do evento que aconteceria em Biguaçu (SC), era a garantia do pagamento de uma dívida judicial de Dilson Alves da Silva Neto. A ação, movida ainda em 2022 pelo empresário Thiago Lisboa, está em fase de cumprimento de sentença.

Na decisão de 2 de março, o 5º Juizado Especial Cível de Porto Alegre notificou a plataforma Pensa no Evento para reservar os valores arrecadados com a bilheteria do espetáculo até o limite definido no processo. Questionada pela reportagem, a plataforma informou que os ingressos foram estornados e o evento foi adiado — uma nova data ainda não foi informada.

Lisboa afirma que ficou surpreso ao visitar o site de venda de ingressos e perceber que o evento, que já tinha alguns setores esgotados, não estava mais disponível na plataforma. A ação envolve a loja virtual Tá Di Zueira, na qual o empresário comprou um smartphone que nunca foi entregue.

Entretanto, a empresa citada no processo era o bar Casa dus Guri, do qual o humorista era sócio e que encerrou as atividades meses após o início dos problemas judiciais envolvendo o influenciador. De acordo com a ação, o bar era utilizado como "estoque" e ponto de encontro para entregas.

— Citamos o bar para tentar ver a cor do dinheiro. Por sorte, consegui um bloqueio de R$ 1,6 mil nas contas do bar, depois que já haviam fechado as portas. A esperança é com esses stand-ups que conseguimos o bloqueio, mas pelo visto ele não tem intenção de ressarcir — comenta Lisboa.

Segundo os despachos do processo, a medida foi adotada após outros esforços para satisfação do crédito. Antes disso, houve uma tentativa de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) contra a empresa Casa Dus Guris Comércio de Bebidas Ltda., sem resultado integral.

Em 29 de agosto de 2025, o processo registrou um bloqueio parcial de R$ 1.641,79 nas contas da empresa. O valor, no entanto, foi considerado insuficiente para quitar a execução. Depois, em janeiro de 2026, o juízo deferiu a penhora de outro processo, até o valor atualizado de R$ 7.266,40.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Nego Di, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.

Este não é o único caso envolvendo o influenciador. Desde 2022, Nego Di responde a processos por acusações que incluem estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal. O artista recebeu liberdade provisória em novembro de 2024, após 130 dias preso.

Loja virtual Tá Di Zueira

Entre março e julho de 2022, Nego Di e o sócio, Anderson Boneti, teriam lesado mais de 370 pessoas por meio da loja virtual Tá Di Zueira, causando prejuízo estimado em R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público. Há também registros de crimes cometidos entre março e julho de 2021, com 16 vítimas em Canoas. Esses casos foram considerados em uma decisão judicial proferida em 2025 (saiba mais abaixo).

O inquérito policial foi concluído em agosto de 2023, com pedido de prisão preventiva. Em julho de 2024, o MP se manifestou favoravelmente à prisão e a Justiça decretou a medida no mesmo dia. Em seguida, Nego Di foi preso preventivamente em Florianópolis (SC) e permaneceu na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) por mais de quatro meses.

Em novembro do mesmo ano, o STJ concedeu liberdade provisória por meio de habeas corpus. Após a soltura, o influenciador passou a cumprir medidas cautelares, como proibição de uso de redes sociais, entrega de passaporte e comparecimento periódico em juízo. Após violar essas medidas com postagens nas redes, foi advertido pela Justiça.

Em junho de 2025, Nego Di e Anderson Boneti foram condenados em primeira instância a 11 anos e oito meses de prisão em regime fechado por estelionato no caso da Tá Di Zueira. A prisão, no entanto, só será efetivada após o trânsito em julgado, de acordo com a Justiça.

Em outubro de 2025, a 29ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre tornou o humorista e Boneti (que está preso por outro processo envolvendo a loja), réus em mais uma ação penal por estelionato.

Fake news sobre enchentes

Em maio de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que Nego Di apagasse publicações com fake news sobre as enchentes em Canoas e Porto Alegre. Ele foi proibido de reiterar as afirmações sob pena de multa de R$ 100 mil.

Fraude em rifa de Porsche

Em fevereiro de 2025, Nego Di virou réu por fraude em uma rifa virtual envolvendo um Porsche avaliado em mais de R$ 500 mil. As suspeitas incluem estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria. A esposa do influenciador, Gabriela Vicente de Sousa, também foi denunciada e virou ré por lavagem de dinheiro dentro do esquema.