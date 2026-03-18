John Malkovich em Porto Alegre: Fundação Theatro São Pedro anuncia programação de 2026 com destaque internacional

John Malkovich estará no espetáculo "The Infamous Ramírez Hoffman". Mohai Balázs / Divulgação

Os últimos meses estão sendo de movimentação e, também, de novidades na Fundação Theatro São Pedro. Em dezembro do ano passado, depois um período de turbulência, o gestor cultural Luciano Alabarse assumiu a presidência do complexo cultural, que abrange o Theatro São Pedro e o Multipalco Eva Sopher.

E, na tarde desta quarta-feira (18), chegou a hora de comunicar quais serão os caminhos traçados pela nova gestão. No planejamento, estão espetáculos de renome e até o nome do ator norte-americano duas vezes indicado ao Oscar John Malkovich.

Durante o evento, realizado no Multipalco, o presidente da Fundação Theatro São Pedro destacou que a sua gestão apostará em uma programação mais plural, ampliando a frequência de espetáculos de teatro, circo, música e dança.

— A minha chegada foi planejada. Um espaço como esse é plural, múltiplo. Fiquei dois meses realmente olhando, me reunindo e conhecendo melhor as equipes. Alguns conheço há muitos anos; outros, nem tanto. Três meses depois, esse foi o meu prazo para dizer: "Está na hora de pôr o bloco na rua". E é isso o que estamos fazendo — conta Alabarse.

Um ponto de encontros e referência

Além disso, também foi ressaltado que será criada uma agenda regular de visitas mediadas, exposições, rodas de conversa, ações formativas e apresentações com acessibilidade. Desta forma, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) objetiva uma ocupação total dos espaços da Fundação, tornando-a um lugar de encontros e de referência para o setor no Estado.

A nova presidência também explicou que pretende fomentar a classe artística gaúcha, oferecendo benefícios e facilitadores para democratizar o uso da estrutura do complexo e fortalecer a cena local. Um exemplo é a redução de valores para montagens do Estado: a diária do Simões Lopes Neto caiu de R$ 4 mil para R$ 1 mil.

Além disso, Alabarse destaca que pretende ampliar o diálogo com produções internacionais – inclusive com uma surpresa prevista para este ano.

— O aluguel de uma sala de teatro tem que ser acessível e compatível com a realidade dos nossos grupos, dos nossos espetáculos. Se eu colocar um patamar muito elevado, dificulto o acesso aos espetáculos locais. Quero justamente o contrário: valorizar a cena gaúcha e que os nossos artistas se sintam pertencentes a este lugar — enfatiza Alabarse.

Ampliação

Nos seus três primeiros meses de trabalho, Alabarse chamou nomes que são de sua confiança, entre eles a produtora artística Letícia Vieira, que assumiu a direção artística da Fundação Theatro São Pedro ao lado do ator e diretor Dilmar Messias e da bailarina Ângela Spiazzi.

Também foram criados três novos departamentos estratégicos: um de Dança para estimular apresentações, residências e ensaios; um de Artes Visuais para articular exposições, ocupando o espaço expositivo do complexo de forma contínua; e um de Memória e Patrimônio, para organizar, preservar e difundir a história do Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher e fomentar ações de pesquisa, catalogação e projetos educativos que valorizam a trajetória do complexo e sua relevância como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

Programação robusta

Além de receber grandes festivais e produções do Rio Grande do Sul, Brasil e exterior, a instituição também passa a buscar espetáculos ativamente e convidar montagens e artistas de diversas localidades a se apresentarem nos diferentes palcos do complexo, com a gestão da Associação Amigos do Theatro São Pedro.

Entre as ações viabilizadas pela equipe do complexo está a vinda de The Infamous Ramírez Hoffman, em 3 de abril, com o apoio do Banrisul. O espetáculo internacional combina teatro, literatura e música ao vivo, sendo estrelado pelo ator John Malkovich, a pianista russa Anastasya Terenkova, o violinista ucraniano Andrej Bielow e o bandoneonista argentino Fabrizio Colombo.

— As pessoas vão ter que se organizar e correr, porque uma coisa é certa: vai lotar. É claro que John Malkovich é um astro para um teatro maior, mas o gancho que eu tinha era comemorar um ano de existência do Simões Lopes Neto. É isso que nós vamos fazer — ressalta Alabarse, destacando que o teatro em que o artista hollywoodiano vai se apresentar tem 576 lugares.

A montagem é baseada na obra do escritor chileno Roberto Bolaño e conta com composições que vão de Astor Piazzolla a Antonio Vivaldi. A peça celebrará o primeiro aniversário do Teatro Simões Lopes Neto, que foi inaugurado em 27 de março de 2025 e marcou a conclusão definitiva das obras do Multipalco Eva Sopher, após mais de duas décadas em construção.

Será uma única apresentação na Capital, com ingressos à venda a partir das 13h desta quinta-feira (19) pelo site do Theatro São Pedro.

Calendário

O calendário da Fundação Theatro São Pedro ainda contará com um plano anual com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio master da Shell.

A ideia dos coordenadores é que este seja o alicerce da programação, estruturando a operação do complexo cultural e possibilitando a ampliação da equipe interna, além da contratação de diversos espetáculos.

A agenda inclui apresentações de obras locais e nacionais de música e artes cênicas, voltadas a crianças e adultos, com ingressos a preços populares e recursos de acessibilidade, assim como oficinas de formação para artistas e visitas mediadas.

O ponto de partida será com uma curta temporada do espetáculo Medea, adaptação do diretor Gabriel Villela para a tragédia de Séneca. Serão realizadas três sessões no Teatro Simões Lopes Neto, de 9 a 11 de abril. Os ingressos começam a ser vendidos em 23 de março.

Leia Mais Com redução nos custos de aluguel, Multipalco facilita acesso a produções artísticas do RS

Espaço gaúcho

Este novo momento da Fundação também contará com uma parceria com o Banrisul, com enfoque em colocar as mulheres gaúchas em destaque para apresentações de espetáculos no Multipalco Eva Sopher, além de um projeto de formação conduzido por oito figuras fundamentais da cena no Estado. São elas Camila Bauer, Carlota Albuquerque, Deborah Finocchiaro, Inês Alcaraz Marocco, Jezebel de Carli, Juliana Barros, Larissa Sanguiné e Patricia Fagundes.

Já o recém-criado Departamento de Artes Visuais conta com um cronograma inicial de exposições a serem instaladas na Galeria Multipalco, no foyer do complexo cultural, com visitação gratuita. A abertura será com a mostra inédita Affectus, da artista visual, arquiteta, escritora, intérprete e designer gaúcha Liana Timm.

Em cartaz de 1º de abril a 10 de maio, a exibição une técnicas analógicas, como desenho e pintura, além de digitais, para trabalhar com a ilusão de ótica e a tridimensionalidade no bidimensional.

Também está confirmada a exposição Theatro São Pedro Para Sempre, resultado do projeto homônimo que vem sendo desenvolvido para preservar a história do mais antigo teatro da capital gaúcha e um dos maiores patrimônios culturais do Estado. A mostra será aberta para visitação no dia 3 de junho.

Enquanto isso, o selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, anunciado neste mês, para valorizar e reconhecer a produção gaúcha em todos os espaços do complexo, receberá, de sexta-feira (20) a domingo (22), a montagem Brilhante - Nega Lu em Musical, no Teatro Simões Lopes Neto. Com direção geral de Daniel Colin e direção musical de Juliano Barreto, a apresentação celebrará as múltiplas dimensões de Nega Lu, um ícone da vida noturna de Porto Alegre.

— Quem escolhe quem vai dar o selo sou eu mesmo. Não tem inscrição, nem edital. Eu que avalio e, se eu achar que merece, dou o selo — garante Alabarse.

O palco principal do complexo, o centenário Theatro São Pedro, segue em obras, com previsão de conclusão ainda para este ano. E, quando ele voltar à ativa, Alabarse garante que vai ter uma equipe suficiente para manter o centro cultural em pleno funcionamento.

— Da minha parte, posso dizer que a reabertura do nosso São Pedro está mantida para novembro — destaca o presidente da Fundação Theatro São Pedro.

Próximos espetáculos com curadoria do Multipalco Eva Sopher

De 20 a 22 de março

20h: Brilhante - Nega Lu em Musical - Selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos à venda)

Dia 27 de março

19h: no Teatro Oficina Olga Reverbel - Sessão transdisciplinar com diálogo e performance, no lançamento da versão digital e gratuita do livro Édipo Tirano, a tragédia do saber, de Francisco Marshall (entrada franca)

Dia 3 de abril

20h: Espetáculo The Infamous Ramírez Hoffman, com John Malkovich, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos a partir das 13h do dia 19 de março)

De 9 a 11 de abril

20h: Espetáculo Medea, de Gabriel Villela, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos a partir das 13h do dia 23 de março)

Dia 12 de abril

18h: Espetáculo Instinto, por Camila Bauer, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos gratuitos, com retirada a partir de uma hora antes da apresentação)

De 3 de junho a 2 de agosto