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John Malkovich em Porto Alegre: Fundação Theatro São Pedro anuncia programação de 2026 com destaque internacional

Entre os objetivos do gestor cultural Luciano Alabarse, que assumiu a presidência em 2025, está ampliar o acesso de espetáculos locais aos palcos do complexo

Carlos Redel

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