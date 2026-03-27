Histórias do cão Leonardo e vida na Alemanha: comediante com 2 milhões de seguidores se apresenta no RS

Fernanda Arantes faz stand-up comedy há nove anos. Lally Zwetzch / Divulgação

Ela até tentou trabalhar como veterinária, sua profissão por formação. Atuou no jockey club e em clínicas, mas não deu certo: acabava tratando gratuitamente animais, cujos tutores não tinham como pagar. Migrou para a indústria farmacêutica pet e, depois de uma crise de ansiedade, resolveu que era hora de fazer o que realmente gostava. Foi assim que Fernanda Arantes, 33 anos, juntou duas paixões, o teatro e a escrita, e passou a fazer stand-up comedy há nove anos.

Na internet, acumula quase dois milhões de seguidores em Instagram e Tik Tok e faz sucesso com vídeos em que fala sobre a vida na Alemanha, onde mora desde 2022, e conta as histórias de Leonardo, um de seus dois cachorros. Neste fim de semana, a comediante faz apresentações no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o show acontece no domingo (29). Saiba mais abaixo

O cachorro Leonardo é quase tão famoso entre os seguidores de Fernanda quanto ela própria. Ele foi adotado em 2019, quando a comediante parou em um posto de combustíveis em Guarulhos, sua cidade natal. Viu o cachorro lá, magro e machucado. Depois de alimentar e dar água, decidiu:

— Falei assim: "Vou abrir a porta do carro. Se ele entrar é porque era para ser nosso". Mas lógico que ele entrou, né? Tinha acabado de dar peitinho de frango para ele.

Nos vídeos em que ela conta as histórias do vira-lata resgatado, as reações do cão chamam atenção e divertem os seguidores. "Não vai me calar, Leonardo", dispara Fernanda sempre que ele coloca a pata na tutora ou tenta lamber o microfone. No espetáculo chamado "Errei, Fui Filhote", Fernanda conta histórias de Leonardo e do seu outro cachorro, Pongo, também resgatado por ela e pelo marido, que ela insiste em chamar de Tamires.

— O nome do Pongo era Elvis. Mas aí Tamires (o marido) insistiu que ele era um dálmata, insistiu porque ele tem duas pintinhas preta aqui e colocou o nome dele de Pongo por causa do 101 Dálmatas.

As peripécias dos dois — que já têm até uma linha de xampus e condicionadores pet — estão entre os pontos altos do show, que termina com a história de como Leonardo e Pongo foram expulsos de um hotel na Alemanha.

— Conto as histórias de um jeito que não posso contar na internet, porque aí eu estaria admitindo culpa, daria um processo. Mas é seguro de contar no palco — diverte-se.

— Esse espetáculo eu falo que desde a minha avó até o meu cachorro nenhum bate bem da cabeça. Parece que é uma árvore genealógica, sabe? — brincou a comediante em entrevista a Zero Hora.

Fernanda, que se apresenta nas redes sociais como "comediante que fala sério", trata ainda de outros temas —entre eles, como é ser mulher 30+ no mundo de hoje. Ela diz acreditar que a comédia é uma ferramenta de mudança de consciência social.

— Quando a minha mãe tinha 30 anos facilitaram para ela. Agora a gente tem que saber o que que está acontecendo no TikTok, o que tá acontecendo no Big Brother? Tem a barriga da Virgínia. Você tá me entendendo? Minha mãe não tinha nada disso. Que isso? Então eu brinco disso, sabe? — acrescentou Fernanda.

Essa é a terceira vez que Fernanda faz apresentações no Rio Grande do Sul. O Estado, segundo ela, nunca fica de fora de suas turnês. Até o nosso xis ela já conheceu:

— O pessoal me levou para comer um xis, que eu não sabia que que era.

— É um show onde eu quero que as pessoas saiam de lá rindo, obviamente, mas, ao mesmo tempo, que elas saiam refletindo sobre nossa vida, nossa sociedade, sobre como cuidar dos nossos cachorros e tudo mais. Então é um show de comédia que eu brinco: é um sacode que a gente toma rindo, né?

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A vida na Alemanha

Outro assunto recorrente nos vídeos de Fernanda é a vida na Alemanha, para onde ela se mudou em 2022 com o marido.

— Eu brinco, até é uma piada do show, que eu falo assim: "Ah, eu tive que escolher entre dar o suporte que a minha família precisava e a minha carreira, né?" Aí eu brinco: "Eu olhei e vi: eu não tenho carreira", porque eu não era ninguém no stand-up, né?

Na época que se mudou para o país alemão, vídeos de reels e Tik Tok começaram a ganhar força. Até então, relembra, os vídeos de comediantes eram feitos no YouTube e exigiam certa produção. Foi aí que um amigo sugeriu que ela aproveitasse o tempo livre para fazer o que sabe: piada.

— Eu não conseguia ir na rua tomar um café, porque eu não sabia como falava café em alemão. E depois, a ironia do destino, eu descobri que café em alemão é café, que é para você ver que não, a gente não tem um minuto de paz. Aí eu fui contando as coisas que estavam acontecendo.

Um dia, a comediante fez um vídeo contando uma história envolvendo o Leonardo, sobre o dia em que ele foi tomar vacina. O relato viralizou.

— Aí eu falei: "Gente, vocês acharam muito? Então eu vou contar o que ele já fez. Porque isso tudo que eu já contei na internet não é um décimo do que o Leonardo faz, porque ele é muito delinquente — conta.

"Errei, Fui Filhote"

Show em Novo Hamburgo

Data: sexta, 27/04

Horário: 19h

Local: Buteco Comedy Bar

Ingressos: a partir de R$ 35 em https://linktr.ee/fernandaarantes

Show em Bento Gonçalves

Data: sábado, 28/04

Horário: 21h

Local: Serra Comedy Bar

Ingressos: a partir de R$ 20 em https://linktr.ee/fernandaarantes

Show em Porto Alegre

Data: domingo, 29/04

Horário: 19h

Local: Teatro Hebraica (Rua General João Telles, 508, 1° Andar, Bom Fim)

Ingressos: a partir de R$ 25 (meia-entrada) em https://linktr.ee/fernandaarantes



