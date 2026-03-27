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Histórias do cão Leonardo e vida na Alemanha: comediante com 2 milhões de seguidores se apresenta no RS

Fernanda Arantes, 33 anos, é famosa na internet por seus vídeos contando as peripécias do cachorro adotado; ela faz show em Porto Alegre no domingo (29) 

Ana Müller

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