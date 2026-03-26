Em vídeo: conheça a nova arena de shows que será inaugurada neste fim de semana em Porto Alegre

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Ampliando o cardápio de espaços para a realização de grandes eventos e shows em Porto Alegre, será aberta neste final de semana na zona norte da Capital a Fly 51. Apontado pelos sócios como a "maior arena outdoor do Brasil", o empreendimento preenche uma lacuna existente em Porto Alegre de estruturas fixas para atender a públicos de 10 mil pessoas.

No caso da Fly 51, a capacidade é para 12.195 pessoas, número que os empresários afirmam pode ser ampliado conforme eventos excepcionais e mediante alvará específico, caso surja essa demanda.

A arena multiuso foi erguida em menos de seis meses em uma área de 27 mil metros quadrados, com investimento que supera os R$ 35 milhões. Um dos destaques enquanto estrutura fixa está na cobertura de cerca de 4 mil metros quadrados e 16 metros de altura.

Arena multiuso foi erguida em área de 27 mil metros quadrados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Fly 51 conta com 346 banheiros, 400 vagas de estacionamento e três camarins. Projetada visando uma exploração multiuso, a arena oferece configurações moduláveis de palco, camarotes, áreas vip e arquibancadas, abrindo a possibilidade para atrações que vão de shows a partidas esportivas como tênis e congressos.

— A gente quer trazer os grandes shows, os grandes espetáculos de volta para Porto Alegre, trazer desenvolvimento para a cidade, trazer turismo. Esse é o nosso grande objetivo, trazer esse fluxo de dinheiro de volta — afirma Marcos Paulo Magalhães, sócio do grupo TE2.

A estrutura está localizada dentro dos limites do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em um contrato de subconcessão firmado com a Fraport. O acesso principal se dá pela Avenida Augusto Severo, 797, próximo à rua Dona Margarida, e Avenida Sertório.

Fica a cerca de 100 metros de distância do Portão 8 do sítio aeroportuário, facilitando o acesso de artistas que chegam à Capital por voos privados.

"Do Rei à Patroa"

O show de abertura no próximo sábado é da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que vai marcar o primeiro grande teste de circulação de público e operação técnica. O próximo evento ocorre no dia 4 de abril com o grupo Sorriso Maroto e Turma do Pagode.

Em evento a convidados na terça-feira (24), os sócios adiantaram que já há outros 30 shows previstos para 2026. Entre eles, Roberto Carlos e Anitta – as tratativas com a cantora estariam em fase final de negociações.

A Fly 51 conta com 346 banheiros e três camarins. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Fly 51 é uma sociedade da TE2 Hospitality, Greenvalley, GDO Produções e Grupo Prime, empresas que atuam no ramo de eventos de música eletrônica, samba, pagode e sertanejo. Porém, a arena não será restrita apenas a estes gêneros, estando aberta a negócios com outras produtoras.