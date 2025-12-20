Thiago Ventura e Nando Viana realizam festival para relembrar antigo comedy club de Porto Alegre

Ler resumo

Thiago Ventura (E) e Nando Viana (D) vão apresentar show de stand-up para relembrar o POA Comedy Club. Juliana Nunes / Divulgação

Um show para celebrar uma trajetória curta, mas que ficou marcada na história do humor na capital gaúcha. O Porto Alegre Comedy Festival, que ocorre neste domingo (21), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (veja detalhes ao final), vai relembrar o POA Comedy Club, primeiro bar de comédia da cidade, que funcionou entre 2019 e 2023.

O estabelecimento era encabeçado por um quinteto de sócios: o comunicador Alexandre Fetter, o empresário Luciano Barth e os comediantes Afonso Padilha, Thiago Ventura e Nando Viana.

Instalado no bairro Independência, o POA Comedy Club enfrentou a pandemia apenas 10 meses após ser inaugurado. Com portas fechadas por quase dois anos, não conseguiu se reestabelecer devido às dívidas para manter a estrutura.

Dois anos após o fechamento, que ocorreu em 21 de dezembro de 2023, Nando Viana afirma que o POA Comedy Club nunca saiu de sua vida:

— Ele é inesquecível. Até porque todo mês eu ainda pago os boletos (risos). Se o show ficar bem cheinho, talvez restem pouquíssimas parcelas.

Apesar da piada, o POA Comedy Club é tido com grande carinho por seus idealizadores. Tanto que Nando vai celebrar esse legado ao lado do ex-sócio Thiago Ventura, além dos convidados Marcito Castro, Gio Lisboa, Teteu Severo, Felipe Kot e Victor Ahmar.

— Vamos ter o Papai Noel fazendo stand-up para esse show ser bem emblemático, natalino — adianta Nando. — Nessa época, sempre vêm uns boletos maiores do comedy club (risos). Então, vai ser quase um Criança Esperança da comédia.

Nando Viana espera que surjam novas casas de comédia em Porto Alegre. @ajulianadasfotos / Divulgação

Bares são escolas para os comediantes

Nando julga importante que mesmo os artistas mais consolidados sigam se apresentando nos bares de comédia para valorizar a cena e ajudar a fomentar esses espaços, que são incubadores de novos talentos:

— Tem muita gente nova, boa e que precisa de espaço. Tomara que apareçam novas casas em Porto Alegre para fazer comédia, como o Buteco, de Canoas, que tem umas noites muito legais.

Porto Alegre tem hoje um novo espaço que também abriga um comedy club: é O Circo Bar (Rua Vicente da Fontoura, 1.619), aberto neste ano. Para Luciano Barth, sócio do Artistar, empresa que está realizando o Porto Alegre Comedy Festival, uma grande capital como essa deveria ter mais opções.

— O comedy club é um espaço onde o comediante gosta muito de atuar porque exige mais dele do que um teatro, que é jogo ganho. Ele se desenvolve melhor. É como um campo de várzea em relação a um campo bom — compara.

Thiago Ventura também vai se apresentar no show deste domingo. @ajulianadasfotos / Divulgação

Mudanças no consumo

Barth, que havia deixado uma porta aberta para uma possível nova empreitada no ramo de bar de comédia na época do fechamento do POA Comedy Club, hoje diz que não tentaria novamente. Segundo ele, o Brasil está passando por uma renovação no modelo de consumo de entretenimento:

— Concorremos até com as bets. Então, precisa de disposição, de tempo. São duas operações simultâneas: uma de bar e outra de casa de shows. E são operações difíceis. Hoje, não tenho esse tempo para investir porque estou 100% focado no Artistar.

Mesmo assim, ele garante que, em 2026, o público gaúcho vai ouvir falar bastante de comédia, pois está elaborando um novo projeto, mais intimista e com ações pontuais.

Porto Alegre Comedy Festival