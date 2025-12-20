Espetáculos

Matando a saudade
Notícia

Thiago Ventura e Nando Viana realizam festival para relembrar antigo comedy club de Porto Alegre

Evento no Auditório Araújo Vianna neste domingo celebra o legado de bar de stand-up que foi pioneiro na Capital

Carlos Redel

