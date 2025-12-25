Espetáculos

Aos 25 anos
Ex-atriz mirim da Broadway é morta a facadas nos EUA

Conhecida por atuar no musical "O Rei Leão", Imani Dia Smith teria sido esfaqueada pelo companheiro e não resistiu aos ferimentos. Suspeito já foi preso

