Ex-atriz mirim da Broadway é morta a facadas nos EUA

Imani Dia Smith interpretou Nala, no musical "O Rei Leão". Reprodução @kikisaraia / Instagram

A ex-atriz mirim da Broadway Imani Dia Smith, morreu, aos 25 anos, em Nova Jersey, Estados Unidos. Segundo a família, ela foi esfaqueada pelo namorado, Jordan D. Jackson-Small, 35 anos, no último domingo (21) e não resistiu aos ferimentos.

Imani foi encontrada pelas autoridades após uma denúncia. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas foi declarada morta ao chegar na instituição. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque.

O suspeito foi preso na terça-feira (23). Ele é acusado de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, responderá por colocar em risco o bem-estar de um menor, o filho da atriz, de 3 anos.