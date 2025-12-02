Após polêmica sobre suspensão de atividades, governo do RS anuncia programação do Multipalco para 2026

Teatro Simões Lopes Neto integra o complexo Multipalco Eva Sopher. Isadora Quintana / Divulgação

A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) apresentou na manhã desta terça-feira (2) a programação do Multipalco Eva Sopher para o primeiro trimestre de 2026 e reafirmou que não haverá suspensão de atividades. A garantia foi dada pelo secretário adjunto da pasta, Fabiam Thomas, durante coletiva de imprensa.

À tarde, após o evento, GZH revelou que o diretor de teatro e idealizador do festival Porto Alegre em Cena Luciano Alabarse será o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro, instituição que administra o Multipalco e o próprio Theatro São Pedro, que está em reformas.

A programação do complexo cultural terá 34 espetáculos entre janeiro e março, distribuídos nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel. Na lista estão apresentações do 27º Porto Verão Alegre e um epílogo do 33º Porto Alegre em Cena, além de atrações como a cantora e compositora mexicana Silvana Estrada e a banda Vanguart (veja abaixo a programação detalhada).

Também foi comunicado que, em março, será anunciado o plano anual de atividades do Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher. Conforme adiantado, pela primeira vez a totalidade da programação anual será financiada com recursos da Lei Rouanet.

Crise no Multipalco

Os anúncios desta terça ocorreram após a crise deflagrada em novembro, quando o então presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, anunciou que as atividades do Multipalco seriam suspensas porque o espaço estaria enfrentando falta de pessoal.

A decisão foi contestada pelo governo do Estado, que garantiu a manutenção da agenda. Dias depois, Hohlfeldt foi exonerado do cargo. Ele foi substituído interinamente por Fabiam Thomas, secretário adjunto da Cultura.

Na coletiva de imprensa desta terça, Thomas negou que faltem recursos humanos na equipe do Multipalco. Segundo os dados apresentados, o complexo possui um quadro de 67 funcionários — entre servidores, comissionados e terceirizados —, o que o governo do Estado considera suficiente para a manutenção das atividades.

O secretário adjunto destacou que não há contratos de trabalho vencendo nos próximos meses e afirmou que o número de servidores deve ser ampliado. Contudo, não foi informado o prazo para novas contratações e não houve detalhamento de vagas a serem abertas.

— Nós temos a nossa visão de como encaminhar a solução de um problema, e o professor Antonio Hohlfeldt tinha a sua visão. O time completo (de funcionários) chega a quase 70 pessoas e ainda é possível resolver questões pontuais, promover pequenos ajustes de maneira rápida e segura, enquanto se busca a construção de um modelo que para o Estado seja viável — disse.

Legado vivo

O secretário adjunto elogiou o trabalho desenvolvido por Hohlfeldt e disse que sua saída ocorreu de maneira amigável.

— O nosso primeiro ato foi sentar para dialogar com o professor Antonio Hohlfeldt, e a relação foi a mais fraterna possível. O legado dele está aqui, está vivo. Pedi que ele participe de todas as atividades, porque se o coração dele está aqui dentro, ele precisa estar aqui também presencialmente — disse.

Confira a programação anunciada

27º Porto Verão Alegre

De 8 a 28 de janeiro, nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel

TOC — Uma Comédia Obsessiva Compulsiva

De 20 a 22 de fevereiro, no Teatro Simões Lopes Neto

Orquestra de Brinquedos

De 21 a 22 de fevereiro, no Teatro Simões Lopes Neto

Apus Apus

Dia 21 de fevereiro, no Teatro Oficina Olga Reverbel

33º Porto Alegre em Cena — O Epílogo

De 25 de fevereiro a 1º de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Hannah Arendt — Aula Magna

De 27 de fevereiro a 1º de março, no Teatro Oficina Olga Reverbel

Grupo Tholl com os espetáculos Lendas do Sul, Cirquin e Bate pra Tua Batota que Hoje Tem Circo

De 6 a 8 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Concerto da Orquestra Theatro São Pedro

Dia 12 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Vanguart

Dia 13 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Silvana Estrada

Dia 15 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Rock ao Piano — Bruno Harbovsky

Dia 17 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Bordejo

Dia 26 de março, no Teatro Oficina Olga Reverbel

Ópera La Traviata

De 27 a 31 de março, no Teatro Simões Lopes Neto

Rumos