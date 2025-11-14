Espetáculos

De protagonista a figurante
Notícia

"O teatro é feito de momentos que passam e não voltam", diz Mateus Solano, que apresenta "O Figurante" em Porto Alegre

Em entrevista a Zero Hora, ator fala sobre a criação da peça e o episódio recente envolvendo o uso de celular na plateia do espetáculo

Michele Vaz Pradella

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS